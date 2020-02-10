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Япония может отправить пятый самолет для эвакуации граждан из Уханя
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РИА Новости

Япония может отправить пятый самолет для эвакуации граждан из Уханя

12:59 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушка в аэропорту. Архивное фото
ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Правительство Японии рассматривает возможность отправки пятого чартерного рейса в китайский город Ухань, где распространяется коронавирус нового типа, для эвакуации своих граждан, заявил в понедельник глава японского МИД Мотэги Тосимицу.
"Рейс может быть организован не ранее выходных", - цитирует телеканал NHK слова дипломата.
При этом Мотэги призвал граждан Японии, находящихся в китайской провинции Хубэй, в ближайшее время принять решение, будут ли они возвращаться в Японию, так как официальный Токио хотел бы "с этим пятым самолетом завершить операцию по возвращению граждан чартерными рейсами".
К настоящему времени правительство Японии организовало четыре чартерных рейса из Уханя в Токио и вывезло 763 человека, из которых 79 человек – иностранцы, родственники японских граждан.
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Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
К настоящему времени внутри Японии подтверждены 25 случаев заражения коронавирусом нового типа. Кроме того, близ порта Йокогама на рейде стоит круизный лайнер Diamond Princess, на котором из-за карантина блокированы примерно 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. По меньшей мере 130 человек с борта судна, как подтвердили анализы, заражены вирусом, вызывающим опасную форму пневмонии.
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Распространение нового коронавирусаЯпонияУханьВ мире
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