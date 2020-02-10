Япония может отправить пятый самолет для эвакуации граждан из Уханя

ТОКИО, 10 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Японии рассматривает возможность отправки пятого чартерного рейса в китайский город Ухань , где распространяется коронавирус нового типа, для эвакуации своих граждан, заявил в понедельник глава японского МИД Мотэги Тосимицу.

"Рейс может быть организован не ранее выходных", - цитирует телеканал NHK слова дипломата.

При этом Мотэги призвал граждан Японии, находящихся в китайской провинции Хубэй, в ближайшее время принять решение, будут ли они возвращаться в Японию, так как официальный Токио хотел бы "с этим пятым самолетом завершить операцию по возвращению граждан чартерными рейсами".

К настоящему времени правительство Японии организовало четыре чартерных рейса из Уханя в Токио и вывезло 763 человека, из которых 79 человек – иностранцы, родственники японских граждан.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.