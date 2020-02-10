Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок

"Я недавно имел честь предоставить президенту РФ Путину верительную грамоту. И в ходе разговора с Владимиром Владимировичем мы особо акцентировали внимание на развитие российско-иракских экономических отношений. Мы обсудили вопросы нефтяной сферы - снижение котировок нефти",- сказал посол на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Федоровым.