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Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок
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РИА Новости

Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок

12:59 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни заявил, что во время вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину обсудил с ним снижение нефтяных котировок.
Церемония вручения верительных грамот президенту России состоялась на прошлой неделе, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из Ирака.
"Я недавно имел честь предоставить президенту РФ Путину верительную грамоту. И в ходе разговора с Владимиром Владимировичем мы особо акцентировали внимание на развитие российско-иракских экономических отношений. Мы обсудили вопросы нефтяной сферы - снижение котировок нефти",- сказал посол на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Федоровым.
Посол подчеркнул, что сотрудничество России и ОПЕК "дает возможность развиваться нефтяному рынку".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-ХуссайниОПЕКВладимир ПутинИракРоссияВ мире
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