Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новый посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни заявил, что во время вручения верительных грамот президенту РФ Владимиру Путину обсудил с ним снижение нефтяных котировок.
Церемония вручения верительных грамот президенту России состоялась на прошлой неделе, в мероприятии приняли участие 23 вновь прибывших посла иностранных государств, в том числе из Ирака.
"Я недавно имел честь предоставить президенту РФ Путину верительную грамоту. И в ходе разговора с Владимиром Владимировичем мы особо акцентировали внимание на развитие российско-иракских экономических отношений. Мы обсудили вопросы нефтяной сферы - снижение котировок нефти",- сказал посол на встрече с первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрием Федоровым.
Посол подчеркнул, что сотрудничество России и ОПЕК "дает возможность развиваться нефтяному рынку".
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