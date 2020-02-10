Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-10T13:44+0300
https://ria.ru/20200210/1564497183.html
Роднянский прокомментировал победу на "Оскаре" неанглоязычного фильма
https://cdn25.img.ria.ru/images/149637/31/1496373163_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_359d046f58836c6e888a2ec68e7785c5.jpg
РИА Новости

Роднянский прокомментировал победу на "Оскаре" неанглоязычного фильма

12:58 10.02.2020 (обновлено: 13:44 10.02.2020)
281
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский
Продюсер Александр Роднянский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Продюсер Александр Роднянский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Победа неанглоязычного фильма "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо в главных номинациях премии "Оскар" – это историческое событие, которое доказывает, что сегодня как никогда имеет значение художественное качество картины и внятность высказывания режиссера, считает член Американской киноакадемии, продюсер Александр Роднянский.
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".
"Это крупнейшее историческое событие, и это не просто победа неанглоязычного фильма в главных номинациях – режиссура и лучший фильм, что само по себе уже вызывает восхищение, – но это еще и признание небольших независимых авторских картин", - сказал Роднянский.
Продюсер отметил, что подавляющее число номинантов в этом году – это крупные голливудские студийные картины, сделанные лучшими режиссерами мира и ориентированные на интерес массовой зрительской аудитории.
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
Вчера, 11:44Культура
Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"
"И в этой конкуренции победили "Паразиты". Члены академии посчитали возможным отметить южнокорейский фильм, который впервые в истории был вообще номинирован. И еще один важный момент – пал последний рубеж защиты в индустрии особого положения английского языка. Все эти годы неанглоязычное кино пыталось пробиться в широкий массовый прокат, и у него не очень получалось", - сказал продюсер.
По словам Роднянского, с победой южнокорейского фильма отсутствие английского языка для массовой аудитории США "уже не будет являться отпугивающим фактором, каковым это было на протяжении десятков лет".
"Мне кажется, это позитивная новость для всех кинематографистов мира, которые понимают, что сегодня как никогда имеет значение художественное качество и внятность высказывания, и все тогда может получиться", - сказал продюсер.
Премьера социальной драмы "Паразиты" прошла на 72-м Каннском фестивале, где фильм удостоился "Золотой пальмовой ветви". По сюжету, бедная семья из четырех человек, живущих в полуподвальной квартире, обманом устраивается на работу в дом богачей, и это имеет для них фатальные последствия. Режиссер Пон Чжун Хо – один из самых известных корейских режиссеров в мировом кинематографе. Его авторству принадлежат картины "Воспоминания об убийстве", "Вторжение динозавра", "Окча" и другие.
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
Вчера, 12:50Культура
Лауреаты "Оскара" принимают поздравления друзей, коллег и зрителей
330000
Обсудить 0
КультураОскар (премия)Александр РоднянскийЛос-АнджелесСША
Рекомендуем
Актриса Рене Зеллвегер на церемонии вручения премии Оскар
Лауреаты "Оскара" принимают поздравления друзей, коллег и зрителей
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"
Актер Билли Портер на красной дорожке во время прибытия на церемонию вручения премии Оскар в Голливуде
Американский актер пришел на "Оскар" в платье и на каблуках
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине. 10 февраля 2020
Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера
Молодой режиссер из Томска Диана Костырина
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пока не планирует назначать посла в России
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
Режиссер "Паразитов" прокомментировал победу фильма на премии "Оскар"
Филипп Киркоров на премии Оскар
"Вот Ди Каприо справа": Киркоров провел трансляцию с премии "Оскар"
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий оценил планы США выделить $700 миллионов на борьбу с Россией
Американская певица Рианна
Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН приедет в Москву 9 мая
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния