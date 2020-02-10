Роднянский прокомментировал победу на "Оскаре" неанглоязычного фильма

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Победа неанглоязычного фильма "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо в главных номинациях премии "Оскар" – это историческое событие, которое доказывает, что сегодня как никогда имеет значение художественное качество картины и внятность высказывания режиссера, считает член Американской киноакадемии, продюсер Победа неанглоязычного фильма "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо в главных номинациях премии "Оскар" – это историческое событие, которое доказывает, что сегодня как никогда имеет значение художественное качество картины и внятность высказывания режиссера, считает член Американской киноакадемии, продюсер Александр Роднянский

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".

"Это крупнейшее историческое событие, и это не просто победа неанглоязычного фильма в главных номинациях – режиссура и лучший фильм, что само по себе уже вызывает восхищение, – но это еще и признание небольших независимых авторских картин", - сказал Роднянский.

Продюсер отметил, что подавляющее число номинантов в этом году – это крупные голливудские студийные картины, сделанные лучшими режиссерами мира и ориентированные на интерес массовой зрительской аудитории.

"И в этой конкуренции победили "Паразиты". Члены академии посчитали возможным отметить южнокорейский фильм, который впервые в истории был вообще номинирован. И еще один важный момент – пал последний рубеж защиты в индустрии особого положения английского языка. Все эти годы неанглоязычное кино пыталось пробиться в широкий массовый прокат, и у него не очень получалось", - сказал продюсер.

По словам Роднянского, с победой южнокорейского фильма отсутствие английского языка для массовой аудитории США "уже не будет являться отпугивающим фактором, каковым это было на протяжении десятков лет".

"Мне кажется, это позитивная новость для всех кинематографистов мира, которые понимают, что сегодня как никогда имеет значение художественное качество и внятность высказывания, и все тогда может получиться", - сказал продюсер.