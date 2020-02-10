СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков

КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Почти тысяча сотрудников правоохранительных органов Украины пострадали во время массовых акций протеста в Киеве в 2013-2014 годах, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
"В распоряжении "Страны" оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на Майдане - с указанием даты и причины. Там почти тысяча человек", - пишет издание.
При этом впервые опубликован поименный список из 919 фамилий пострадавших силовиков с указанием года рождения, места службы, должности, времени и места ранения, названия больницы и даты госпитализации, диагноза и состояния здоровья.
Указывается, что среди прочих были ножевые и огнестрельные ранения, которые получили силовики во время акций протеста на "евромайдане". В частности, зафиксированы 140 огнестрельных ранений, большинство из которых правоохранители получили 20 февраля на улице Институтской.
"В целом по списку отчетливо видно, что стрелять в милицию начали еще 18 февраля. Но больше всего пулевых ранений было получено 20-го февраля. Милиционерам попадали в самые разные места - от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (не обязательно огнестрельных)", - пишет издание.
При этом опубликованный список не включает в себя погибших силовиков, их, по разным данным, было 18-23 человека. Дела по данным фактам продолжают расследоваться, к уголовной ответственности пока никто не привлечен.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.