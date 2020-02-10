Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T12:57+0300
https://ria.ru/20200210/1564497140.html
СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/99617/85/996178553_0:157:2878:1776_1036x0_80_0_0_700cfe8e30246aa7206007ffdba14452.jpg
РИА Новости

СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков

12:57 10.02.2020
368
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев - РИА Новости. Почти тысяча сотрудников правоохранительных органов Украины пострадали во время массовых акций протеста в Киеве в 2013-2014 годах, сообщает интернет-издание "Страна.ua".
"В распоряжении "Страны" оказался полный список милиционеров, которые были ранены или травмированы на Майдане - с указанием даты и причины. Там почти тысяча человек", - пишет издание.
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины
3 января, 16:12
В ГБР Украины хотят создать управление по делам "евромайдана"
При этом впервые опубликован поименный список из 919 фамилий пострадавших силовиков с указанием года рождения, места службы, должности, времени и места ранения, названия больницы и даты госпитализации, диагноза и состояния здоровья.
Указывается, что среди прочих были ножевые и огнестрельные ранения, которые получили силовики во время акций протеста на "евромайдане". В частности, зафиксированы 140 огнестрельных ранений, большинство из которых правоохранители получили 20 февраля на улице Институтской.
"В целом по списку отчетливо видно, что стрелять в милицию начали еще 18 февраля. Но больше всего пулевых ранений было получено 20-го февраля. Милиционерам попадали в самые разные места - от лица до паха и поясницы. Всего в списке 29 тяжелых ранений и 245 средней тяжести (не обязательно огнестрельных)", - пишет издание.
При этом опубликованный список не включает в себя погибших силовиков, их, по разным данным, было 18-23 человека. Дела по данным фактам продолжают расследоваться, к уголовной ответственности пока никто не привлечен.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
2 января, 22:54
На Украине назначили куратора расследования дела "евромайдана"
613911
Обсудить 1
Страна.uaЕвромайданКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Луиджи Ди Майо
Италия заявила об улучшении климата в переговорах по Донбассу
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пока не планирует назначать посла в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам
Продюсер Александр Роднянский
Роднянский прокомментировал победу на "Оскаре" неанглоязычного фильма
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине. 10 февраля 2020
Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Монумент Родина-мать
В Госдуме прокомментировали идею снять герб СССР с монумента в Киеве
Василий Небензя
Небензя рассказал о сдержанности российских дипломатов в ООН
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния