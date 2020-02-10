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Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
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РИА Новости

Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

12:53 10.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
"Я могу сказать, что мы смогли найти хорошее место, хорошее решение для дебютного участия украинского президента Зеленского. Это важно, что Украина, как важный пункт европейской политики безопасности, вновь представлена", - заявил Ишингер на пресс-конференции в понедельник.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля. Как ожидают организаторы, в конференции примут участие более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных.
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 12:46
Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов
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Вольфганг ИшингерМюнхенская конференция по безопасностиВладимир ЗеленскийБаварияБерлин (город)УкраинаВ мире
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