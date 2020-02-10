Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции

"Я могу сказать, что мы смогли найти хорошее место, хорошее решение для дебютного участия украинского президента Зеленского. Это важно, что Украина, как важный пункт европейской политики безопасности, вновь представлена", - заявил Ишингер на пресс-конференции в понедельник.