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Туризм
2020-02-10T14:55+0300
https://ria.ru/20200210/1564496950.html
Составлен рейтинг лучших зимних курортов России
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РИА Новости

Составлен рейтинг лучших зимних курортов России

14:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВысокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
Высокогорный карнавал BoogelWoogel в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Горные курорты Сочи оказались самыми популярными для зимнего отдыха на выходные, сообщает ТурСтат.
Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему: где лучше всего проводить зимние уикенды.
В пятерку самых популярных курортов вошли: "Роза Хутор" в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья, Хибины в Мурманской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии. Также в списке — Ялта в Крыму и курорт Шерегеш в Кемеровской области.
По данным портала, за курорт "Роза Хутор" отдали голоса 24 процента респондентов, за Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии – 19 процентов, за горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области – восемь процентов, за Хибины в Мурманской области – семь процентов. За Байкал в Иркутской области и Бурятии – шесть процентов.
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ТуризмРеспублика БурятияТуризмПриэльбрусьетуристыНовости - ТуризмКабардино-Балкарская Республика (КБР)БайкалХибины (национальный парк)ЯлтаМосковская область (Подмосковье)СочиИркутская областьКрымМурманская областьКемеровская область
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