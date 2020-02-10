Составлен рейтинг лучших зимних курортов России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Горные курорты Сочи оказались самыми популярными для зимнего отдыха на выходные, сообщает ТурСтат.

Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему: где лучше всего проводить зимние уикенды.

В пятерку самых популярных курортов вошли: "Роза Хутор" в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья, Хибины в Мурманской области и озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии. Также в списке — Ялта в Крыму и курорт Шерегеш в Кемеровской области.