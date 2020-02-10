Италия заявила об улучшении климата в переговорах по Донбассу

РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Италия поддерживает усилия по разрешению конфликта в Италия поддерживает усилия по разрешению конфликта в Донбассе и надеется, что недавняя встреча в нормандском формате станет толчком для прогресса в выполнении договоренностей, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо

"Я выразил министру полную поддержку территориальной целостности Украины со стороны Италии и солидарность в том, что касается тяжелых гуманитарных последствий продолжающегося гуманитарного кризиса в восточных регионах", - заявил Ди Майо после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко

По его словам, Италия намерена "твёрдо поощрять любые усилия во благо переговоров в той стадии, где мы наблюдаем восстановление конструктивного климата для диалога".

"Мы надеемся, что недавняя встреча в Париже в нормандском формате может стать движущей силой для прогресса в выполнении минских соглашений, мы просим все вовлечённые стороны показать желание разрешить открытый конфликт в сердце Европы", - сказал Ди Майо.

По его словам, в Италии внимательно следят за "всеми усилиями, которые делают президент (Украины Владимир) Зеленский, министр Пристайко и представители правительства (Украины), вовлечённые в процесс выполнения минских договоренностей".

Кроме того, подчеркнул итальянский министр, Италия полностью поддерживает работу нынешних властей Украины в том, что касается отношений с Европейским союзом:

"Я сказал министру, что он может рассчитывать на поддержку Италии в диалоге с ЕС, который будет продвигаться в ближайшие годы", - заявил Ди Майо.

Пристайко в свою очередь отметил, что переговоры в МИД Италии состоялись спустя несколько дней после визита президента Владимира Зеленского в Италию и Ватикан.

"Мы обсудили, что можно сделать в рамках Нормандского формата, и как поддержка ЕС, НАТО и таких стран, как Италия может нам завершить последнюю войну в Европе", - сказал Пристайко.