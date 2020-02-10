Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T13:31+0300
https://ria.ru/20200210/1564496895.html
Италия заявила об улучшении климата в переговорах по Донбассу
https://cdn21.img.ria.ru/images/148240/93/1482409329_0:0:5313:2988_1036x0_80_0_0_bf83bbff3617a3b67c33c1174a106047.jpg
РИА Новости

Италия заявила об улучшении климата в переговорах по Донбассу

12:53 10.02.2020 (обновлено: 13:31 10.02.2020)
256
© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
© РИА Новости / Сергей Старцев
Луиджи Ди Майо. Архивное фото
РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Италия поддерживает усилия по разрешению конфликта в Донбассе и надеется, что недавняя встреча в нормандском формате станет толчком для прогресса в выполнении договоренностей, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Я выразил министру полную поддержку территориальной целостности Украины со стороны Италии и солидарность в том, что касается тяжелых гуманитарных последствий продолжающегося гуманитарного кризиса в восточных регионах", - заявил Ди Майо после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
По его словам, Италия намерена "твёрдо поощрять любые усилия во благо переговоров в той стадии, где мы наблюдаем восстановление конструктивного климата для диалога".

"Мы надеемся, что недавняя встреча в Париже в нормандском формате может стать движущей силой для прогресса в выполнении минских соглашений, мы просим все вовлечённые стороны показать желание разрешить открытый конфликт в сердце Европы", - сказал Ди Майо.

Знак на въезде в Мариуполь
7 февраля, 16:47
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
По его словам, в Италии внимательно следят за "всеми усилиями, которые делают президент (Украины Владимир) Зеленский, министр Пристайко и представители правительства (Украины), вовлечённые в процесс выполнения минских договоренностей".
Кроме того, подчеркнул итальянский министр, Италия полностью поддерживает работу нынешних властей Украины в том, что касается отношений с Европейским союзом:
"Я сказал министру, что он может рассчитывать на поддержку Италии в диалоге с ЕС, который будет продвигаться в ближайшие годы", - заявил Ди Майо.
Пристайко в свою очередь отметил, что переговоры в МИД Италии состоялись спустя несколько дней после визита президента Владимира Зеленского в Италию и Ватикан.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
23 января, 03:18
Пушков высмеял идею взять "полунищую" Украину в ЕС вместо Британии
"Мы обсудили, что можно сделать в рамках Нормандского формата, и как поддержка ЕС, НАТО и таких стран, как Италия может нам завершить последнюю войну в Европе", - сказал Пристайко.
По его словам, нынешняя встреча с итальянским коллегой стала продолжением разговоров, которые состоялись у Зеленского, президента и премьер-министра Италии. Я пригласил своего коллегу посетить Украину, чтобы мы могли продолжить наш разговор. У нас есть очень много тем для обсуждения. Я очень благодарен за поддержку и очень надеюсь увидеть министра в ближайшее время на Украине", - сказал глава украинского МИД.
160001
Обсудить 0
Луиджи Ди МайоВадим ПристайкоДонбассИталияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Сторонники оппозиции с оружием на площади Независимости в Киеве
СМИ опубликовали список пострадавших во время "евромайдана" силовиков
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пока не планирует назначать посла в России
Здание отеля Bayerischer Hof, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Киев исполнять Минские соглашения
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель не примет участие в Мюнхенской конференции в 2020 году
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя рассказал о проблеме с невыдачей американских виз дипломатам
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине. 10 февраля 2020
Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"
Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано
Посол Италии прокомментировал итоги конференции в Берлине по Ливии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
Гончарук назвал кандидата на пост министра "оккупированных территорий"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль делает заявление о позиции Германии касательно дипломатических отношений с Ираном
Экс-глава МИД Германии заявил, что наступил "конец" партии ХДС
Посол РФ в Анголе Владимир Тараров
Посол: Ангола предложила России разработку горнорудных месторождений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния