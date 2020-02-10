Италия заявила об улучшении климата в переговорах по Донбассу

РИМ, 10 фев - РИА Новости, Александр Логунов. Италия поддерживает усилия по разрешению конфликта в Донбассе и надеется, что недавняя встреча в нормандском формате станет толчком для прогресса в выполнении договоренностей, заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо.
"Я выразил министру полную поддержку территориальной целостности Украины со стороны Италии и солидарность в том, что касается тяжелых гуманитарных последствий продолжающегося гуманитарного кризиса в восточных регионах", - заявил Ди Майо после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко.
По его словам, Италия намерена "твёрдо поощрять любые усилия во благо переговоров в той стадии, где мы наблюдаем восстановление конструктивного климата для диалога".
"Мы надеемся, что недавняя встреча в Париже в нормандском формате может стать движущей силой для прогресса в выполнении минских соглашений, мы просим все вовлечённые стороны показать желание разрешить открытый конфликт в сердце Европы", - сказал Ди Майо.
По его словам, в Италии внимательно следят за "всеми усилиями, которые делают президент (Украины Владимир) Зеленский, министр Пристайко и представители правительства (Украины), вовлечённые в процесс выполнения минских договоренностей".
Кроме того, подчеркнул итальянский министр, Италия полностью поддерживает работу нынешних властей Украины в том, что касается отношений с Европейским союзом:
"Я сказал министру, что он может рассчитывать на поддержку Италии в диалоге с ЕС, который будет продвигаться в ближайшие годы", - заявил Ди Майо.
Пристайко в свою очередь отметил, что переговоры в МИД Италии состоялись спустя несколько дней после визита президента Владимира Зеленского в Италию и Ватикан.
"Мы обсудили, что можно сделать в рамках Нормандского формата, и как поддержка ЕС, НАТО и таких стран, как Италия может нам завершить последнюю войну в Европе", - сказал Пристайко.
По его словам, нынешняя встреча с итальянским коллегой стала продолжением разговоров, которые состоялись у Зеленского, президента и премьер-министра Италии. Я пригласил своего коллегу посетить Украину, чтобы мы могли продолжить наш разговор. У нас есть очень много тем для обсуждения. Я очень благодарен за поддержку и очень надеюсь увидеть министра в ближайшее время на Украине", - сказал глава украинского МИД.