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СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
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РИА Новости

СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней

12:51 10.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГражданин КНР в автобусе
Гражданин КНР в автобусе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Гражданин КНР в автобусе. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях, сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь" член исследовательской группы Гуань Вэйцзе.
Он пояснил, что в интернете распространились копии исследования, проводимого специальной экспертной комиссией госкомитета по вопросам здравоохранения КНР во главе с одним из ведущих в Китае специалистов по респираторным заболеваниям Чжун Наньшанем. Однако обнародованный документ является лишь предварительным итогом исследования, который был составлен для экспертного обсуждения и оценки.
В тексте распространенного документа указано, что ретроспективное исследование 1099 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, проводилось в 31 регионе страны, в ходе него удалось установить, что в среднем инкубационный период продолжается три дня, при этом максимальный срок - 24 дня.
Гуань Вэйцзе подчеркнул, что "это пока только отдельный случай".
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Увеличение инкубационного периода влечет за собой неприятные последствия, если такая вероятность подтвердится. До этого момента подтверждено, что инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, и уже в это время инфицированный коронавирусом человек может заражать других. В соответствии с указанными китайскими властями сроками, во всем мире и в самом Китае назначается карантин, и если будет доказано, что инкубационный период действительно может достигать 24 дня, нормы карантина будет необходимо пересмотреть.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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Скорость распространения нового коронавируса
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