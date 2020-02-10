Правительство рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на следующем заседании кабмина планируется рассмотреть поправки в бюджет, связанные с расходами на реализацию социальных мер из послания президента парламенту.

В понедельник Мишустин провёл встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и главой фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым; участники обсудили вопросы, связанные с использованием материнского капитала в России. В беседе приняли участие также представители социального блока кабмина - вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Премьер поблагодарил представителей "Единой России" за совместную работу над подготовкой к реализации послания президента Федеральному собранию. Он подчеркнул, что она требует оперативности и в то же время самой тщательной проработки всех необходимых мер.

"Правительство уже ускорило подготовку соответствующих документов. На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан", - заявил Мишустин на встрече.