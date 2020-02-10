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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-10T12:49+0300
https://ria.ru/20200210/1564496669.html
Правительство рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564341324_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_dec920b4514375d5313b1096cf6867ec.jpg
РИА Новости

Правительство рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания

12:49 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что на следующем заседании кабмина планируется рассмотреть поправки в бюджет, связанные с расходами на реализацию социальных мер из послания президента парламенту.
В понедельник Мишустин провёл встречу с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и главой фракции ЕР в Госдуме Сергеем Неверовым; участники обсудили вопросы, связанные с использованием материнского капитала в России. В беседе приняли участие также представители социального блока кабмина - вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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5 февраля, 16:48Послание президента России Федеральному собранию
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Премьер поблагодарил представителей "Единой России" за совместную работу над подготовкой к реализации послания президента Федеральному собранию. Он подчеркнул, что она требует оперативности и в то же время самой тщательной проработки всех необходимых мер.
"Правительство уже ускорило подготовку соответствующих документов. На следующем заседании мы планируем рассмотреть поправки в федеральный бюджет, согласно которым будут выделены дополнительные средства на социальную поддержку граждан", - заявил Мишустин на встрече.
В числе первоочередных мер глава кабмина назвал финансирование социальных пособий и выплату материнского капитала в увеличенном объеме и по новым правилам, о которых говорилось в послании, а также обеспечение граждан льготными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства
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