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Находящийся на антипиратской вахте корабль Балтфлота зашел в Оман
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РИА Новости

Находящийся на антипиратской вахте корабль Балтфлота зашел в Оман

12:47 10.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 фев - РИА Новости. Сторожевой корабль (СКР) Балтийского флота "Ярослав Мудрый", который совершает антипиратскую вахту в Индийском океане, зашел в порт Омана Салала, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и совершит технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлится до 18 февраля, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца февраля будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.
Отряд кораблей Балтфлота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. В декабре отряд впервые принял участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японском учении антипиратской направленности.
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