Находящийся на антипиратской вахте корабль Балтфлота зашел в Оман

"За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и совершит технический осмотр корабля. После завершения захода, который продлится до 18 февраля, сторожевой корабль Балтийского флота продолжит антипиратскую вахту в Индийском океане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по плану дальнего похода, отряд боевых кораблей Балтийского флота до конца февраля будет продолжать антипиратскую деятельность в Индийском океане.

Отряд кораблей Балтфлота в составе СКР "Ярослав Мудрый", морского буксира "Виктор Конецкий" и танкера "Ельня" покинул Военную гавань Балтийска 1 октября 2019 года и взял курс в Индийский океан. В декабре отряд впервые принял участие в морской части российско-индийских учений "Индра-2019", трехсторонних учениях с КНР и Ираном "Пояс морской безопасности" и в российско-японском учении антипиратской направленности.