Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных политиков, примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
"В этом году примерно столько же участников, а именно - более 800 человек. Мы очень старались соблюсти гендерный баланс и улучшить его, и это нам удалось. В последние годы у нас было постоянно 14%, 15%, вплоть до 17% участников-женщин. Поэтому мне радостно сообщить, что в этом году у нас более 20%, если брать участников и наблюдателей", - заявил Ишингер на пресс-конференции в понедельник.
Всего ожидается примерно 40 глав государств и правительств, около 60 министров иностранных дел, порядка 40 министров обороны. "Таким образом, в целом около 140-150 высокопоставленных участников", - заявил Ишингер.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии 14-16 февраля.