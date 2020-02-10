Мюнхенская конференция по безопасности соберет более 800 делегатов

Встречу "нормандской четверки" могут провести в феврале в Мюнхене

Встречу "нормандской четверки" могут провести в феврале в Мюнхене

Всего ожидается примерно 40 глав государств и правительств, около 60 министров иностранных дел, порядка 40 министров обороны. "Таким образом, в целом около 140-150 высокопоставленных участников", - заявил Ишингер.