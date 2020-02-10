СМИ: ураган "Сиара" вызвал многокилометровые пробки в Нидерландах

Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020

Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020

© Catrinus van der Veen/ ANP Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ураган "Сиара" привел к отмене около 220 рейсов и многокилометровым пробкам в Ураган "Сиара" привел к отмене около 220 рейсов и многокилометровым пробкам в Нидерландах , сообщает газета Dutch News

Ранее королевский метеорологический институт Нидерландов объявил "оранжевый" уровень погодной опасности на вечер воскресенья. Согласно прогнозам, в прибрежных районах ветер мог достигать скорости в 120 км/ч.

По данным СМИ, в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий было отменено более 200 рейсов. В понедельник были отменены около 220 рейсов в столичном аэропорту Схипхол. Также несколько по несколько рейсов были отменены в аэропортах Роттердама и Эйндховена.

По данным на 08.30 утра по местному времени (10.30 мск) на территории страны были зафиксированы многокилометровые пробки, общая протяженность которых достигала 600 километров. Железнодорожное сообщение было практически восстановлено, однако наблюдаются проблемы с движением скоростных поездов.