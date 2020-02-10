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СМИ: ураган "Сиара" вызвал многокилометровые пробки в Нидерландах
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РИА Новости

СМИ: ураган "Сиара" вызвал многокилометровые пробки в Нидерландах

12:44 10.02.2020
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© Catrinus van der Veen/ ANPЛюди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020
Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020
© Catrinus van der Veen/ ANP
Люди гуляют во время шторма Ciara в Харлингене, Нидерланды. 9 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ураган "Сиара" привел к отмене около 220 рейсов и многокилометровым пробкам в Нидерландах, сообщает газета Dutch News.
Ранее королевский метеорологический институт Нидерландов объявил "оранжевый" уровень погодной опасности на вечер воскресенья. Согласно прогнозам, в прибрежных районах ветер мог достигать скорости в 120 км/ч.
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По данным СМИ, в воскресенье из-за неблагоприятных погодных условий было отменено более 200 рейсов. В понедельник были отменены около 220 рейсов в столичном аэропорту Схипхол. Также несколько по несколько рейсов были отменены в аэропортах Роттердама и Эйндховена.
По данным на 08.30 утра по местному времени (10.30 мск) на территории страны были зафиксированы многокилометровые пробки, общая протяженность которых достигала 600 километров. Железнодорожное сообщение было практически восстановлено, однако наблюдаются проблемы с движением скоростных поездов.
По данным метеорологов, сильный ветер сохранится в течение дня. Также в некоторых районах ожидаются сильные ливни.
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НидерландыВ мире
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