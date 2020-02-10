"Нафтогаз" хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" изучает возможности недавнего контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз с точки зрения привлечения средств на финансирование разных инвестиционных проектов, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие.
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"Моя команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, речь идет о так называемой "секьюритизации", за счет чего украинская компания допускает привлечение "миллиардов долларов". Витренко считает, что привлеченные средства можно направить на финансирование проектов в сфере энергоэффективности.