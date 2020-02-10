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"Нафтогаз" хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией
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РИА Новости

"Нафтогаз" хочет привлечь инвестиции при помощи контракта с Россией

12:42 10.02.2020
13234
© РИА Новости / СтрингерВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. "Нафтогаз Украины" изучает возможности недавнего контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз с точки зрения привлечения средств на финансирование разных инвестиционных проектов, заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Россия и Украина вечером 30 декабря подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов - в последующие.
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"Моя команда также начала работу над изучением возможностей использования нового транзитного контракта для привлечения финансирования инвестиционных проектов", - написал Витренко на своей странице в Facebook.
По его словам, речь идет о так называемой "секьюритизации", за счет чего украинская компания допускает привлечение "миллиардов долларов". Витренко считает, что привлеченные средства можно направить на финансирование проектов в сфере энергоэффективности.
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31 января, 03:55
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
18442969
Обсудить 11
Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Россия ещё и модернизирует энергосистему Украины за свой счёт
10 февраля, 12:44
Сережа Кукин
235113424
Как всё резко поменялось. Раньше Украина гарантировала закупку у России, теперь Россия гарантирует прокачку газа Украине. Но безусловно победил многоходовочник и миллиардные штрафы очередное подтверждение этому.
10 февраля, 12:45
КМКостя Магомедов
17149031
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