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На Урале власти помогут родственникам двух детей, погибших в Таиланде
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РИА Новости

На Урале власти помогут родственникам двух детей, погибших в Таиланде

12:41 10.02.2020
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© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев – РИА Новости. Министерство социальных отношений Челябинской области окажет всю необходимую помощь родственникам, чьи дети погибли в Таиланде при столкновении двух катеров, сообщила в понедельник министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
По данным посольства России в Таиланде, погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети – брат и сестра из Челябинской области.
"Данных по детям, погибшим в Таиланде, в министерство социальных отношений пока не поступало. Как только станут известны фамилии детей, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", - цитирует пресс-служба министерства слова Буториной.
Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет.
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Столкновение туристических катеров в ТаиландеПхукет (остров)ЧелябинскЧелябинская областьВ мире
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