На Урале власти помогут родственникам двух детей, погибших в Таиланде

"Данных по детям, погибшим в Таиланде, в министерство социальных отношений пока не поступало. Как только станут известны фамилии детей, адрес их местожительства, специалисты свяжутся с родственниками, им будет оказана вся необходимая помощь", - цитирует пресс-служба министерства слова Буториной.