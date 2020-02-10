Создатель металлоизделий для аэрокосмоса стал резидентом ОЭЗ Москвы

"В статусе резидента московской особой экономической зоны предприятие инвестирует в собственное развитие порядка 150 миллионов рублей, а также создаст дополнительно 37 рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников составит 83,3 тысячи рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.