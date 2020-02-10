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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-10T12:40+0300
https://ria.ru/20200210/1564496188.html
Создатель металлоизделий для аэрокосмоса стал резидентом ОЭЗ Москвы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156366/27/1563662772_0:15:3585:2032_1036x0_80_0_0_b63c0acd365a431ecb58b36fca520f06.jpg
РИА Новости

Создатель металлоизделий для аэрокосмоса стал резидентом ОЭЗ Москвы

12:40 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфВид на Москву из вертолета
Вид на Москву из вертолета
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Производитель и разработчик инновационной алюминиевой проволоки для аэрокосмической отрасли "Авиаль Технолоджи" стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В статусе резидента московской особой экономической зоны предприятие инвестирует в собственное развитие порядка 150 миллионов рублей, а также создаст дополнительно 37 рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников составит 83,3 тысячи рублей", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
Статус резидента ОЭЗ дает возможность применения льготного налогового и таможенного режимов, предоставляемых законодательством резидентам для ведения технико-внедренческой деятельности. Общее снижение налоговой нагрузки для резидента ОЭЗ достигает 47%, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономика
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