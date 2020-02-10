В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 622 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 157 человек (женщин – 47, детей – 80), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 465 человек (женщин – 140, детей – 237)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 448 беженцев.
По данным центра, медицинскими специалистами министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 201 сирийскому гражданину (в том числе 64 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,7 гектара территории, уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России