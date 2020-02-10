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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T12:39+0300
https://ria.ru/20200210/1564496115.html
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Ливана и Иордании
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев из Ливана и Иордании

12:39 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 600 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 622 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 157 человек (женщин – 47, детей – 80), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 465 человек (женщин – 140, детей – 237)", - говорится в сообщении.
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В места постоянного проживания в течение суток вернулись 1 448 беженцев.
По данным центра, медицинскими специалистами министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 201 сирийскому гражданину (в том числе 64 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,7 гектара территории, уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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