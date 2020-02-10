Презентация книги "Энциклопедия ГМО: мифы и правда"

Участники:
- доктор наук Королевского колледжа Лондона Майкл АНТОНИУ;
- магистр наук, главный редактор портала GMwatch.org Клэр РОБИНСОН (Великобритания);
- научный редактор русскоязычного издания, член-корреспондент РАН Оксана СИНИЦЫНА;
- директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена ШАРОЙКИНА.
В книге "Энциклопедия ГМО: мифы и правда" представлена всесторонняя объективная оценка научных исследований по изучению безопасности ГМО. Охват профильной аудитории англоязычной версии этого труда достиг более полумиллиона человек. Авторы разъясняют и доказывают ложную интерпретацию существующих научных гипотез и сделанных на их основе выводов о необходимости глобального использования ГМО на рынке.
Книга издана в России по инициативе и при поддержке Общенациональной ассоциации генетической безопасности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- доктор наук Королевского колледжа Лондона Майкл АНТОНИУ;
- магистр наук, главный редактор портала GMwatch.org Клэр РОБИНСОН (Великобритания);
- научный редактор русскоязычного издания, член-корреспондент РАН Оксана СИНИЦЫНА;
- директор Общенациональной ассоциации генетической безопасности Елена ШАРОЙКИНА.
В книге "Энциклопедия ГМО: мифы и правда" представлена всесторонняя объективная оценка научных исследований по изучению безопасности ГМО. Охват профильной аудитории англоязычной версии этого труда достиг более полумиллиона человек. Авторы разъясняют и доказывают ложную интерпретацию существующих научных гипотез и сделанных на их основе выводов о необходимости глобального использования ГМО на рынке.
Книга издана в России по инициативе и при поддержке Общенациональной ассоциации генетической безопасности.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/