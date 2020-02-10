Лавров рассказал о важности Ялтинской конференции

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ялтинская конференция стала важнейшей вехой в дипломатической летописи Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ялтинская конференция - важнейшая веха в дипломатической летописи Второй мировой войны. Именно там были приняты судьбоносные решения по ключевым вопросам мироустройства, включая создание Организации объединенных наций. Собравшая лидеров антигитлеровской коалиции конференция проходила в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества", - сказал Лавров на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонверт с почтовой маркой, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
Конверт с почтовой маркой, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
Как отметил Лавров, он убежден, что обращение к общим страницам истории востребовано и сегодня.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.