Лавров рассказал о важности Ялтинской конференции

Как отметил Лавров, он убежден, что обращение к общим страницам истории востребовано и сегодня.

Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.