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2020-02-10T13:45+0300
https://ria.ru/20200210/1564495413.html
Лавров рассказал о важности Ялтинской конференции
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РИА Новости

Лавров рассказал о важности Ялтинской конференции

12:35 10.02.2020 (обновлено: 13:45 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ялтинская конференция стала важнейшей вехой в дипломатической летописи Второй мировой войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ялтинская конференция - важнейшая веха в дипломатической летописи Второй мировой войны. Именно там были приняты судьбоносные решения по ключевым вопросам мироустройства, включая создание Организации объединенных наций. Собравшая лидеров антигитлеровской коалиции конференция проходила в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества", - сказал Лавров на торжественной церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию Ялтинской конференции.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонверт с почтовой маркой, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
Девушка держит конверт с почтовой маркой, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Конверт с почтовой маркой, посвященной 75-летию Ялтинской конференции
Как отметил Лавров, он убежден, что обращение к общим страницам истории востребовано и сегодня.
Крымская (Ялтинская) конференция руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшей царской резиденции - Ливадийском дворце. На ней обсуждались вопросы послевоенного устройства.
Здание Министерства иностранных дел РФ
4 февраля, 13:21
МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции
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Ялтинская конференция (1945)Вторая мировая война (1939-1945)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияООНРоссияСССРСШАВ мире
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