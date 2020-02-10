Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за развитие ситуации с Китай внимательно следит за развитие ситуации с коронавирусом и ее влиянием на внешнюю торговлю, пока нет никаких причин прибегать к вмешательству в международную торговлю, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн

"Мы внимательно следим за возможным влиянием вспышки коронавируса на внешнюю торговлю. В настоящее время ряд предприятий, которые обладают необходимыми условиями, восстанавливают производство", - заявил представитель ведомства.

По его словам, "нет никаких причин прибегать к мерам вмешательства в международную торговлю".

"В настоящий момент Китай прикладывает все усилия для сдерживания распространения заболевания, у нас есть полная уверенность и все возможности для победы в борьбе с коронавирусом. ВОЗ также высоко оценила предпринимаемые Китаем меры и достигнутый прогресс, подчеркнув, что не рекомендует вводить ограничения на переводы и торговлю", - добавил он.

Многие страны обеспокоены ситуацией на мировом рынке из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, которая уже во многом парализовала транспортную систему Китая, общественную жизнь во многих городах, стала вызовом для системы здравоохранения, оказала влияние на торговлю и экономику страны. Обстановка усугубляется еще и тем, что из-за мер по сдерживанию распространения заболевания, многие производственные предприятия, которые являются основой для внешней торговли страны, с 23 января фактически остановили свою работу.

Некоторые компании, заводы, фабрики, банки, логистические компании в понедельник возобновили работу, однако в ряде регионов страны каникулы продлены еще как минимум на неделю.