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Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине
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РИА Новости

Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине

12:29 10.02.2020
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© REUTERS / CNS PhotoДезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
© REUTERS / CNS Photo
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай внимательно следит за развитие ситуации с коронавирусом и ее влиянием на внешнюю торговлю, пока нет никаких причин прибегать к вмешательству в международную торговлю, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Мы внимательно следим за возможным влиянием вспышки коронавируса на внешнюю торговлю. В настоящее время ряд предприятий, которые обладают необходимыми условиями, восстанавливают производство", - заявил представитель ведомства.
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По его словам, "нет никаких причин прибегать к мерам вмешательства в международную торговлю".
"В настоящий момент Китай прикладывает все усилия для сдерживания распространения заболевания, у нас есть полная уверенность и все возможности для победы в борьбе с коронавирусом. ВОЗ также высоко оценила предпринимаемые Китаем меры и достигнутый прогресс, подчеркнув, что не рекомендует вводить ограничения на переводы и торговлю", - добавил он.
Многие страны обеспокоены ситуацией на мировом рынке из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, которая уже во многом парализовала транспортную систему Китая, общественную жизнь во многих городах, стала вызовом для системы здравоохранения, оказала влияние на торговлю и экономику страны. Обстановка усугубляется еще и тем, что из-за мер по сдерживанию распространения заболевания, многие производственные предприятия, которые являются основой для внешней торговли страны, с 23 января фактически остановили свою работу.
Некоторые компании, заводы, фабрики, банки, логистические компании в понедельник возобновили работу, однако в ряде регионов страны каникулы продлены еще как минимум на неделю.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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