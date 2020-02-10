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Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки
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РИА Новости

Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки

12:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 21 нарушение, Турция - 11, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Идлиб – шесть, Хама – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – три", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в течение суток Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию - в населенном пункте Азьяра (провинция Ракка) выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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