Россия зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 12, Идлиб – шесть, Хама – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – восемь, Алеппо – три", - говорится в тексте бюллетеня.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.