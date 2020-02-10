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Самолет Nordstar сел в Красноярске из-за проблем с закрылками
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РИА Новости

Самолет Nordstar сел в Красноярске из-за проблем с закрылками

12:24 10.02.2020 (обновлено: 12:47 10.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании NordStar
Самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar благополучно приземлился в Красноярске после того, как пилот решил вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками.
"Пассажиров сейчас пересадят в резервный борт, и они вылетят в пункт назначения", — сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Леся Никитина.
У самолета, вылетевшего в Москву, после взлета не убрались закрылки, экипаж решил выработать топливо и вернуться в Красноярск.
В понедельник из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт Красноярск несколько часов не работал.
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