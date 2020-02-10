Самолет Nordstar сел в Красноярске из-за проблем с закрылками

КРАСНОЯРСК, 10 фев — РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar благополучно приземлился в Красноярске после того, как пилот решил вернуться в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками.
"Пассажиров сейчас пересадят в резервный борт, и они вылетят в пункт назначения", — сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Леся Никитина.
У самолета, вылетевшего в Москву, после взлета не убрались закрылки, экипаж решил выработать топливо и вернуться в Красноярск.
В понедельник из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт Красноярск несколько часов не работал.