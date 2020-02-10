Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Трагедия в Трагедия в Таиланде , где при столкновении катеров погибли двое детей из России, могла произойти из-за невежества капитанов, не знающих элементарных правил расхождения судов, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн

Столкновение произошло в понедельник у популярного среди туристов острова Пхукет : изначально было известно о более чем 20 пострадавших россиянах, затем посольство узнало о том, что двое детей 6 и 12 лет скончались.

"Правила расхождения нарушены - раз, правила обеспечения безопасности нарушены - два", - заявил Гофштейн РИА Новости.

По его словам, есть "очень строгие" правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо. Кроме того, все маломерные суда обязаны обеспечивать пассажиров спасательными жилетами.

"Видимо, тут как раз сочетание такое: и незнание капитанами правил судовождения - это раз. Второе - возможно, не было выполнено требование всем надеть жилеты, поэтому такие трагические последствия", - предположил спасатель.

Эксперт добавил, что на акватории всегда видно приближающийся встречный корабль и, как правило, для маневра есть пространство.

"Поэтому, по правилам судовождения, нужно просто пропустить его [встречный корабль], в соответствии с законом. Никаких там исключений нет", - резюмировал Гофштейн.

В то же время он оговорился, что делать выводы пока рано и только полноценное расследование сможет установить, как именно развивалась ситуация.