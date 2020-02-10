Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T12:25+0300
https://ria.ru/20200210/1564485712.html
Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564472586_62:0:1139:606_1036x0_80_0_0_ef550c4f80d0ab4a6a0ea55ac588fa93.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде

12:23 10.02.2020 (обновлено: 12:25 10.02.2020)
30276
© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Трагедия в Таиланде, где при столкновении катеров погибли двое детей из России, могла произойти из-за невежества капитанов, не знающих элементарных правил расхождения судов, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Столкновение произошло в понедельник у популярного среди туристов острова Пхукет: изначально было известно о более чем 20 пострадавших россиянах, затем посольство узнало о том, что двое детей 6 и 12 лет скончались.
"Правила расхождения нарушены - раз, правила обеспечения безопасности нарушены - два", - заявил Гофштейн РИА Новости.
По его словам, есть "очень строгие" правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо. Кроме того, все маломерные суда обязаны обеспечивать пассажиров спасательными жилетами.
"Видимо, тут как раз сочетание такое: и незнание капитанами правил судовождения - это раз. Второе - возможно, не было выполнено требование всем надеть жилеты, поэтому такие трагические последствия", - предположил спасатель.
Остров Пхукет в Таиланде
Вчера, 11:26
В АТОР рассказали подробности столкновения катеров в Таиланде
Эксперт добавил, что на акватории всегда видно приближающийся встречный корабль и, как правило, для маневра есть пространство.
"Поэтому, по правилам судовождения, нужно просто пропустить его [встречный корабль], в соответствии с законом. Никаких там исключений нет", - резюмировал Гофштейн.
В то же время он оговорился, что делать выводы пока рано и только полноценное расследование сможет установить, как именно развивалась ситуация.
При этом эксперт отверг спекуляции о том, что туристам вообще нельзя было находиться на носу судна (именно туда пришелся удар): "Раз прогулочный катер, они могли быть где угодно и как угодно: и на носу, и на корме и так далее".
Столкновение двух катеров на Пхукете
Вчера, 11:06
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде россиян
13146104
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеАлександр ГофштейнПхукет (остров)РоссияТаиландВ мире
Рекомендуем
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Путин неоднократно разбирал ситуацию по делу "Сети"*, заявил Песков
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Бокал с игристым вином
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
Автомобили скорой помощи
Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки
Столкновение двух катеров на Пхукете
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде россиян
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
И снова "сговор с Москвой". Зачем Госдеп вызвал Грузию на ковер
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Директор МакSим допустила уход певицы со сцены навсегда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния