Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Трагедия в Таиланде, где при столкновении катеров погибли двое детей из России, могла произойти из-за невежества капитанов, не знающих элементарных правил расхождения судов, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.
Столкновение произошло в понедельник у популярного среди туристов острова Пхукет: изначально было известно о более чем 20 пострадавших россиянах, затем посольство узнало о том, что двое детей 6 и 12 лет скончались.
"Правила расхождения нарушены - раз, правила обеспечения безопасности нарушены - два", - заявил Гофштейн РИА Новости.
По его словам, есть "очень строгие" правила расхождения судов в море, согласно которым при обнаружении встречного корабля капитаны должны свернуть вправо. Кроме того, все маломерные суда обязаны обеспечивать пассажиров спасательными жилетами.
"Видимо, тут как раз сочетание такое: и незнание капитанами правил судовождения - это раз. Второе - возможно, не было выполнено требование всем надеть жилеты, поэтому такие трагические последствия", - предположил спасатель.
Эксперт добавил, что на акватории всегда видно приближающийся встречный корабль и, как правило, для маневра есть пространство.
"Поэтому, по правилам судовождения, нужно просто пропустить его [встречный корабль], в соответствии с законом. Никаких там исключений нет", - резюмировал Гофштейн.
В то же время он оговорился, что делать выводы пока рано и только полноценное расследование сможет установить, как именно развивалась ситуация.
При этом эксперт отверг спекуляции о том, что туристам вообще нельзя было находиться на носу судна (именно туда пришелся удар): "Раз прогулочный катер, они могли быть где угодно и как угодно: и на носу, и на корме и так далее".