В Госдуме прокомментировали идею снять герб СССР с монумента в Киеве

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Идея о демонтаже герба Идея о демонтаже герба СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве свидетельствует о том, что на Украине еще не осознали, что советский период невозможно вычеркнуть из истории страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.

По словам Паниной, Институт национальной памяти сам по себе является одиозной структурой, среди задач которой - разработка закона о "декоммунизации", переименования улиц украинских городов в честь Бандеры и Шухевича и снос памятников героям Великой Отечественной войны.

"Монумент "Родина-мать" представляет собой выдающийся памятник, символизирующий достижения советской Украины, героизм ее жителей в Великой Отечественной войне. Посягнуть на этот памятник националисты не осмеливались даже в первые годы после Евромайдана, понимая, что демонтаж 13-тонного советского герба может привести к обрушению всей уникальной 450-тонной конструкции. Однако теперь "технократы" в окружении (президента Украины Владимира) Зеленского решили, что способны выполнить эту "технически сложную задачу", - сказала депутат.

По ее словам, продолжение борьбы с историческими символами означает, что в Киеве так и не осознали, что советский период невозможно выбросить из истории.

"И вместо того, чтобы решать проблемы в экономике и социальной сфере, власти думают о том, как убрать с памятника герб Советского Союза", - заключила Панина.