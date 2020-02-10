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В Госдуме прокомментировали идею снять герб СССР с монумента в Киеве
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали идею снять герб СССР с монумента в Киеве

12:22 10.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать"
Монумент Родина-мать
© Sputnik
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Монумент "Родина-мать". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Идея о демонтаже герба СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве свидетельствует о том, что на Украине еще не осознали, что советский период невозможно вычеркнуть из истории страны, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
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По словам Паниной, Институт национальной памяти сам по себе является одиозной структурой, среди задач которой - разработка закона о "декоммунизации", переименования улиц украинских городов в честь Бандеры и Шухевича и снос памятников героям Великой Отечественной войны.
"Монумент "Родина-мать" представляет собой выдающийся памятник, символизирующий достижения советской Украины, героизм ее жителей в Великой Отечественной войне. Посягнуть на этот памятник националисты не осмеливались даже в первые годы после Евромайдана, понимая, что демонтаж 13-тонного советского герба может привести к обрушению всей уникальной 450-тонной конструкции. Однако теперь "технократы" в окружении (президента Украины Владимира) Зеленского решили, что способны выполнить эту "технически сложную задачу", - сказала депутат.
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По ее словам, продолжение борьбы с историческими символами означает, что в Киеве так и не осознали, что советский период невозможно выбросить из истории.
"И вместо того, чтобы решать проблемы в экономике и социальной сфере, власти думают о том, как убрать с памятника герб Советского Союза", - заключила Панина.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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