В Госдуме прокомментировали идею снять герб СССР с монумента в Киеве

Ранее директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире ObozTV предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
По словам Паниной, Институт национальной памяти сам по себе является одиозной структурой, среди задач которой - разработка закона о "декоммунизации", переименования улиц украинских городов в честь Бандеры и Шухевича и снос памятников героям Великой Отечественной войны.
"Монумент "Родина-мать" представляет собой выдающийся памятник, символизирующий достижения советской Украины, героизм ее жителей в Великой Отечественной войне. Посягнуть на этот памятник националисты не осмеливались даже в первые годы после Евромайдана, понимая, что демонтаж 13-тонного советского герба может привести к обрушению всей уникальной 450-тонной конструкции. Однако теперь "технократы" в окружении (президента Украины Владимира) Зеленского решили, что способны выполнить эту "технически сложную задачу", - сказала депутат.
По ее словам, продолжение борьбы с историческими символами означает, что в Киеве так и не осознали, что советский период невозможно выбросить из истории.
"И вместо того, чтобы решать проблемы в экономике и социальной сфере, власти думают о том, как убрать с памятника герб Советского Союза", - заключила Панина.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.