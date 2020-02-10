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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T12:19+0300
https://ria.ru/20200210/1564484773.html
Посол Ирана призвал сохранить "астанинский формат" по Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156077/02/1560770280_0:174:2048:1326_1036x0_80_0_0_eec076a3974f354cff28ae37f353d4b4.jpg
РИА Новости

Посол Ирана призвал сохранить "астанинский формат" по Сирии

12:19 10.02.2020
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Астанинский формат" по Сирии необходимо сохранить, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы думаем, что сохранение "астаниского формата" является очень важным. Хотя периодически возникают и разногласия, но в рамках астанинского формата их и нужно урегулировать и устранять. И стараться, чтобы Сирия с помощью стран-гарантов, я имею ввиду Иран, Россию и Турцию, и в рамках конституционного комитета смогла достичь стабильности", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
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