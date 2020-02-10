Посол Ирана призвал сохранить "астанинский формат" по Сирии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Астанинский формат" по Сирии необходимо сохранить, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Мы думаем, что сохранение "астаниского формата" является очень важным. Хотя периодически возникают и разногласия, но в рамках астанинского формата их и нужно урегулировать и устранять. И стараться, чтобы Сирия с помощью стран-гарантов, я имею ввиду Иран, Россию и Турцию, и в рамках конституционного комитета смогла достичь стабильности", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом он подчеркнул, что "Исламская республика Иран и Россия борются с террористами и на практике доказали это".
"Да, США создали коалицию, но давайте посмотрим - эта коалиция хоть одну деревню в Сирии спасла? Пусть покажут свидетельства и документы... С террористами надо бороться коренным образом", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что народ Сирии сам должен решать свою судьбу.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.