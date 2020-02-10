Посол Ирана призвал сохранить "астанинский формат" по Сирии

"Мы думаем, что сохранение "астаниского формата" является очень важным. Хотя периодически возникают и разногласия, но в рамках астанинского формата их и нужно урегулировать и устранять. И стараться, чтобы Сирия с помощью стран-гарантов, я имею ввиду Иран, Россию и Турцию, и в рамках конституционного комитета смогла достичь стабильности", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он подчеркнул, что "Исламская республика Иран и Россия борются с террористами и на практике доказали это".

"Да, США создали коалицию, но давайте посмотрим - эта коалиция хоть одну деревню в Сирии спасла? Пусть покажут свидетельства и документы... С террористами надо бороться коренным образом", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что народ Сирии сам должен решать свою судьбу.