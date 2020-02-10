Вторая Спартакиада промышленников "Моспром" стартует в Москве в марте

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве началась регистрация участников II Спартакиады "Моспром" среди столичных промышленников, которая стартует 14 марта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром"-2020 пройдут с 14 марта по 25 апреля. По итогам отборов будут определены 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая 2020 года, отмечается в сообщении.

"По итогам первой Спартакиады "Моспром" мы получили большое количество положительных отзывов и решили, что сделаем Спартакиаду традиционным отраслевым мероприятием. В течение всего турнира мы много общались с участниками, проводили опросы, в том числе на онлайн-платформе "Активный гражданин", думали, как улучшить наше мероприятие и что нового можно привнести. Так, в нашей Спартакиаде появятся новые виды спорта, новые площадки и активности, и, конечно, новые лица", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В 2020 году Спартакиада включит 8 дисциплин: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые – хоккей и бокс.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти 3 тысячи человек, а поддержать финалистов пришли 7 тысяч горожан. Он предположил, что новые соревнования охватят свыше 4 тысяч участников.