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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-02-10T12:32+0300
https://ria.ru/20200210/1564484670.html
Вторая Спартакиада промышленников "Моспром" стартует в Москве в марте
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РИА Новости

Вторая Спартакиада промышленников "Моспром" стартует в Москве в марте

12:19 10.02.2020 (обновлено: 12:32 10.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Москве началась регистрация участников II Спартакиады "Моспром" среди столичных промышленников, которая стартует 14 марта, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отборочные соревнования Спартакиады "Моспром"-2020 пройдут с 14 марта по 25 апреля. По итогам отборов будут определены 8 лучших команд московских предприятий и 8 команд вузов. Эти команды примут участие в финале, который состоится в спортивном комплексе "Лужники" 30 мая 2020 года, отмечается в сообщении.
"По итогам первой Спартакиады "Моспром" мы получили большое количество положительных отзывов и решили, что сделаем Спартакиаду традиционным отраслевым мероприятием. В течение всего турнира мы много общались с участниками, проводили опросы, в том числе на онлайн-платформе "Активный гражданин", думали, как улучшить наше мероприятие и что нового можно привнести. Так, в нашей Спартакиаде появятся новые виды спорта, новые площадки и активности, и, конечно, новые лица", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В 2020 году Спартакиада включит 8 дисциплин: к ранее вошедшим в программу видам спорта, таким как мини-футбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, легкая атлетика и шахматы, добавятся новые – хоккей и бокс.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что в прошлом году в соревнованиях промышленников приняли участие почти 3 тысячи человек, а поддержать финалистов пришли 7 тысяч горожан. Он предположил, что новые соревнования охватят свыше 4 тысяч участников.
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Спартакиада "Моспром" – это комплексные соревнования среди работников промышленных предприятий и студентов профильных вузов столицы. Организатором Спартакиады выступает департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Первая Спартакиада прошла в столице с 1 июня по 21 сентября 2019 года. В состязаниях по 6-ти видам спорта приняли участие представители 100 предприятий города и 14 инженерных вузов, напомнили в пресс-службе.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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