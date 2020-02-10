Социологи оценили поддержку россиянами поправок к Конституции

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Данные опроса, проведенного Данные опроса, проведенного "Левада-центром" , продемонстрировали, что всенародное голосование по поправке к конституции может повысить легитимность основного закона РФ, его поддержка может стать выше, чем в 1993 году, заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин

Согласно данным опроса, проведенного "Левада-центром" по заказу ФоРГО , почти 60% россиян знают о предложениях президента РФ Владимира Путина по поправкам в конституцию, а еще 25% хорошо осведомлены об их сути и содержании. 71% опрошенных считают, что изменения в конституцию допустимы. 64% участников опроса выразили готовность принять участие во всенародном голосовании, если бы оно состоялось в ближайшее воскресенье. При этом 72% проголосовали бы за поправки президента.

"Заявленная явка 64% при голосовании "за" в 72%. Это намного выше, по сравнению с 1993 годом (когда был принят действующий вариант конституции – ред.). Если результаты будут сопоставимы с данными опроса, это серьезно повысит реальную легитимность российской конституции и приятие обществом основного закона", - сказал Костин РИА Новости.

Костин отметил большую поддержку среди россиян самой идеи внесения поправок в конституцию. Граждане считают, что основной закон должен меняться, чтобы соответствовать современным реалиям, подчеркнул он. Социальная составляющая поправок - на первом месте внимания, но при этом даже "чисто политические" поправки демонстрируют высокие показатели осведомленности и одобрения, заключил председатель правления ФоРГО.

По данным опроса, наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения Путина об обязательной индексации пенсий (92%), закреплении минимального размера оплаты труда (83%). 79% опрошенных поддерживают запрет для чиновников иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а также право президента освобождать судей Конституционного и Верховного судов (76%). Россияне также поддерживают предложение о частичном перераспределении полномочий президента в пользу парламента (68%), закрепление приоритета российской конституции над международным правом (64%), а также ограничение на замещение должности президента двумя сроками (64%). 58% поддерживают наделение Государственного совета новыми полномочиями.