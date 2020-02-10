МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Фальков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня", в которых прокомментировал вопрос сокращения количества вузов, отметив, что закрываться будут те из них, которые не дают качественного образования.
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Фальков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса
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