Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T17:43+0300
https://ria.ru/20200210/1564484571.html
Фальков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564484520_0:181:2799:1755_1036x0_80_0_0_60605572e797a4a1868f68f1a9cedaec.jpg
РИА Новости

Фальков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости

12:18 10.02.2020 (обновлено: 17:43 10.02.2020)
1149
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в МИА "Россия сегодня"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.
Фальков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня", в которых прокомментировал вопрос сокращения количества вузов, отметив, что закрываться будут те из них, которые не дают качественного образования.
Заместитель главного редактора МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев и министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 сентября 2019, 09:30Восточный экономический форум
Максим Орешкин попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости
Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.
Затем Фальков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса
МИА "Россия сегодня" - международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
Логотип сайта Ria.ru
3 октября 2019, 18:37
Выпускающий редактор РИА Новости Святослав Павлов попал в базу "Миротворца"
111002
Обсудить 3
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Валерий ФальковМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкция
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский и куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрей Стенина Оксана Олейник на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Страсбурге
В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель на заседании правления ХДС в штаб-квартире партии в Берлине. 10 февраля 2020
Глава ХДС отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Столкновение двух катеров на Пхукете
Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня. 10 февраля 2020
Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния