Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр науки и высшего образования РФ Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков попробовал себя в роли выпускающего редактора РИА Новости.

Фальков опубликовал новость с пометкой "молния", а также сообщение для новостного мобильного приложения "Динамика дня", в которых прокомментировал вопрос сокращения количества вузов, отметив, что закрываться будут те из них, которые не дают качественного образования.

Новость сразу же стала доступна подписчикам агентства и пользователям мобильного приложения "Динамика дня", а позже была опубликована на сайте ria.ru.

Затем Фальков был награжден дипломом от МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса © РИА Новости / Владимир Трефилов Перейти в фотобанк Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев вручает диплом выпускающего редактора агентства министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову после мастер-класса