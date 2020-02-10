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2020-02-10T12:13+0300
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Суд закрыл прения по делу генерала Дрыманова
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РИА Новости

Суд закрыл прения по делу генерала Дрыманова

12:13 10.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАлександр Дрыманов во время заседания Московского городского суда
Александр Дрыманов во время заседания Московского городского суда
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник закрыл заседание, в ходе которого стороны приступят к прениям по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановляю прения сторон провести в закрытом судебном заседании",- огласил решение судья",- огласил решение судья.
Как ожидается, сегодня прокурор запросит наказания подсудимым. Другие фигуранты дела - бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Мосгорсуд приступил к рассмотрению в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты, до этого дело находилось под грифом "совершенно секретно".
По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили.
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Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.
Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.
В апреле прошлого года Максименко был приговорен за два эпизода взяточничества, один из которых касался Кочуйкова, к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Никандров был приговорен к 5,5 года колонии за взятку в миллион долларов, в июне 2019 года был досрочно освобожден.
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Уголовное дело генерала ДрымановаДенис НикандровАлександр ДрымановСледственный комитет РФФСБ РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
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