Суд закрыл прения по делу генерала Дрыманова

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник закрыл заседание, в ходе которого стороны приступят к прениям по делу экс-начальника столичного главка СК РФ генерала Александра Дрыманова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановляю прения сторон провести в закрытом судебном заседании",- огласил решение судья",- огласил решение судья.

Как ожидается, сегодня прокурор запросит наказания подсудимым. Другие фигуранты дела - бывший начальник управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко и экс-глава управления СК Москвы по ЦАО Алексей Крамаренко. Мосгорсуд приступил к рассмотрению в открытом режиме после удовлетворения ходатайства защиты, до этого дело находилось под грифом "совершенно секретно".

По данным следствия, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО "авторитета" Андрея Кочуйкова (Итальянец), который затем поделили.

Объявленный в розыск бизнесмен Дмитрий Смычковский был посредником при передаче денег, которыми "оплачивалось" освобождение из СИЗО соратника криминального авторитета Шакро Молодого. Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть - 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением им от своего первого заместителя Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял в суде на процессе Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем. Официально фабула дела не оглашалась, расследованием занималась ФСБ.