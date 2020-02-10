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Поправку по материнскому капиталу внесут в Госдуму 10 февраля
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РИА Новости

Поправку по материнскому капиталу внесут в Госдуму 10 февраля

12:13 10.02.2020 (обновлено: 17:10 10.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил, что текст поправки по расширению применения материнского капитала готов, она будет внесена в Государственную думу 10 февраля.
В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с Неверовым и секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, участники обсудили вопросы, связанные с использованием материнского капитала в России. В беседе приняли участие также представители социального блока кабмина - вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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"Председатель Государственной думы Вячеслав Викторович Володин дал поручение достаточно оперативно проработать все варианты, мы с социальным блоком - в частности, с профильным министерством, с Татьяной Алексеевной (Голиковой - ред.) - достаточно подробно обсуждали непосредственно текст поправки. Он готов к внесению, мы сегодня это сделаем. И, соответственно, в ближайшее время, как только - в соответствии с регламентом - рассмотрит комитет, данные поправки будут вынесены на обсуждение в Государственной думе", - сообщил Неверов на встрече.
Как отметил парламентарий, он не сомневается, что эти поправки будут поддержаны не только фракцией "Единая Россия", но и всеми депутатами Госдумы.
"Спасибо, это очень хорошо", - поблагодарил Мишустин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство во взаимодействии с партией "Единая Россия" ускорят процесс принятия поправок, направленных на упрощение процедуры оформления материнского капитала.
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Антон КотяковМихаил МишустинТатьяна ГоликоваГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовРоссияОбщество
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