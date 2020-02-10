Правительство разрешило увеличить число замминистров в Минфине и МЭР

Согласно документу, допустимое число замминистров финансов увеличится с нынешних 11 до 12. Возможно также расширение числа департаментов в составе министерства - с 26 до 28. В настоящее время у министра финансов РФ Антона Силуанова 11 назначенных заместителей.

В составе министерства экономического развития число замминистров разрешено увеличить с нынешних 14 до 15, количество департаментов - с 36 до 38. Кроме того, ранее допускалось, что замминистра может быть в том числе руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), теперь такая возможность исключена. В настоящее время у министра экономического развития РФ Максима Решетникова 14 назначенных заместителей.