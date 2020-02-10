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Правительство разрешило увеличить число замминистров в Минфине и МЭР
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РИА Новости

Правительство разрешило увеличить число замминистров в Минфине и МЭР

12:08 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство финансов и министерство экономического развития России получили право увеличить число заместителей министров в своем составе, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, допустимое число замминистров финансов увеличится с нынешних 11 до 12. Возможно также расширение числа департаментов в составе министерства - с 26 до 28. В настоящее время у министра финансов РФ Антона Силуанова 11 назначенных заместителей.
В составе министерства экономического развития число замминистров разрешено увеличить с нынешних 14 до 15, количество департаментов - с 36 до 38. Кроме того, ранее допускалось, что замминистра может быть в том числе руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), теперь такая возможность исключена. В настоящее время у министра экономического развития РФ Максима Решетникова 14 назначенных заместителей.
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