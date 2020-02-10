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2020-02-10T12:07+0300
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В Турции задержали более 20 подозреваемых по делу о госперевороте
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РИА Новости

В Турции задержали более 20 подозреваемых по делу о госперевороте

12:07 10.02.2020
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© AP Photo / Emrah GurelПолиция Турции
Полиция Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Полиция Турции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Турецкие силовики провели операцию в 16 провинциях страны, задержав 24 подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года, сообщает агентство IHA.
Среди задержанных – 14 офицеров, находящихся на действительной военной службе. Прокуратура Балыкесира выдвинула им обвинения в создании системы связи в организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, запрещенной в Турции.
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Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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Фетхуллах ГюленТурцияВ мире
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