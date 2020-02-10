Минобороны подало иски на 2,3 миллиарда рублей к поставщику амуниции

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России к компании "БТК групп" о взыскании в общей сложности около 2,3 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Все иски – на 987 миллионов, 680 миллионов и 623 миллиона рублей - поступили в суд 7 февраля, к производству они пока не приняты, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся.
"БТК групп" была основана в 2005 году. Компания специализируется на разработке и последующей реализации спецодежды и обуви, включая обмундирование силовых ведомств. Сайт компании сообщает, что у нее 12 производственных площадок в России и СНГ.
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