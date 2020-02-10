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Ангола рассчитывает на визит Путина, заявил российский посол
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РИА Новости

Ангола рассчитывает на визит Путина, заявил российский посол

12:05 10.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Республики Ангола Жоау Мануэлом Гонсалвешем Лоуренсу. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Анголе рассчитывают на визит президента России Владимира Путина, соответствующее приглашение сформировано, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров.
"Необходимо отметить, что с ангольской стороны также сформулировано приглашение Владимиру Путину посетить Анголу. Решение по этому вопросу остается только за самим президентом", - сказал Тараров.
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Посол напомнил, что президент Анголы Жоау Лоуренсу дважды посещал Россию в 2019 году - в апреле с официальным визитом и в октябре для участия в экономфоруме и саммите "Россия-Африка" в Сочи. "В ходе встреч президентов и сопровождавших их министров и экспертов обсуждался самый широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, взят курс на достижение стратегического партнерства между нашими государствами", - отметил дипломат.
По словам Тарарова, "в развитие договоренностей президентов осуществляется регулярный обмен визитами на уровне министров для решения оперативных вопросов взаимодействия наших стран". "Поэтому мы не можем говорить о недостатке двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и не важно, на чьей территории они проходят", - подчеркнул он.
Официальный визит российского лидера в Луанду состоялся в 2009 году. Тогда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев.
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