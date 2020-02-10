Ангола рассчитывает на визит Путина, заявил российский посол

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Анголе рассчитывают на визит президента России Владимира Путина , соответствующее приглашение сформировано, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров.

"Необходимо отметить, что с ангольской стороны также сформулировано приглашение Владимиру Путину посетить Анголу. Решение по этому вопросу остается только за самим президентом", - сказал Тараров.

Посол напомнил, что президент Анголы Жоау Лоуренсу дважды посещал Россию в 2019 году - в апреле с официальным визитом и в октябре для участия в экономфоруме и саммите "Россия-Африка" в Сочи. "В ходе встреч президентов и сопровождавших их министров и экспертов обсуждался самый широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международной арене, взят курс на достижение стратегического партнерства между нашими государствами", - отметил дипломат.

По словам Тарарова, "в развитие договоренностей президентов осуществляется регулярный обмен визитами на уровне министров для решения оперативных вопросов взаимодействия наших стран". "Поэтому мы не можем говорить о недостатке двусторонних контактов, в том числе и на высшем уровне, и не важно, на чьей территории они проходят", - подчеркнул он.