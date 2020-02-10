Иран не намерен выходить из СВПД, заявил посол

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тегеран остается приверженным Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не намерен выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
"Что касается СВПД, мы считаем себя участником этой договоренности и считаем, что у нас есть обязательства по данной договоренности... Эти пять шагов, которые мы предприняли, мы всегда говорили, что они являются обратимыми. Мы пока по отношению к СВПД, и по соглашению о гарантиях, а также к договору ДНЯО являемся приверженными. И пока не собираемся выходить из СВПД " - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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