Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

"Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства. Напомним, после перехода Максима Решетникова в федеральное министерство экономического развития и.о. председателя правительства была Ольга Антипина", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.