Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

УФА, 10 фев – РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин стал и.о. главы правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства. Напомним, после перехода Максима Решетникова в федеральное министерство экономического развития и.о. председателя правительства была Ольга Антипина", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Указ о назначении Махонина вступил в силу 8 февраля. Предыдущий губернатор Решетников также возглавлял краевой кабмин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития. Полпред по ПФО Игорь Комаров представил Махонина краевому кабинету министров 7 февраля.