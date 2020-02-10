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Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края
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РИА Новости

Врио губернатора Махонин возглавил правительство Пермского края

12:04 10.02.2020
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© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин
© Фото : ФАС России
Дмитрий Махонин. Архивное фото
УФА, 10 фев – РИА Новости. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин стал и.о. главы правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора.
"Глава Пермского края Дмитрий Махонин принял на себя исполнение обязанностей председателя правительства. Напомним, после перехода Максима Решетникова в федеральное министерство экономического развития и.о. председателя правительства была Ольга Антипина", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
6 февраля, 20:36
В ФАС прокомментировали назначение Махонина врио главы Пермского края
Указ о назначении Махонина вступил в силу 8 февраля. Предыдущий губернатор Решетников также возглавлял краевой кабмин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Махонина врио губернатора Пермского края в связи с досрочным прекращением полномочий Решетникова, возглавившего Минэкономразвития. Полпред по ПФО Игорь Комаров представил Махонина краевому кабинету министров 7 февраля.
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Дмитрий МахонинИгорь КомаровВладимир ПутинРоссияПермский крайПолитика
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