Минэнерго подготовило проект постановления для модернизации ТЭС на ДВ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало механизм, определяющий условия проведения модернизации тепловых электростанций в так называемых неценовых зонах энергорынка, крупнейшая из которых - Дальневосточный федеральный округ (ДФО), следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовили особые параметры программы. В январе 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.

Планируется, что проекты для этих регионов будут окупаться за счет надбавки к цене мощности и платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и той неценовой зоны оптового энергорынка, где расположена станция.

"Разделение оплаты мощности новых и модернизированных ТЭС, расположенных в неценовых зонах, будет происходить между потребителями ценовых и неценовых зон пропорционально долям в формировании пика потребления мощности... Потребители других неценовых зон не будут нести нагрузку, она будет распределена между той неценовой зоной, в которой реализуется проект, и ценовыми зонами", - пояснили РИА Новости в министерстве