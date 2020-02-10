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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-10T12:03+0300
https://ria.ru/20200210/1564483800.html
Минэнерго подготовило проект постановления для модернизации ТЭС на ДВ
https://cdn23.img.ria.ru/images/153055/91/1530559110_0:109:3249:1937_1036x0_80_0_0_413215eefb1a1ba26ec4653b0e75899e.jpg
РИА Новости

Минэнерго подготовило проект постановления для модернизации ТЭС на ДВ

12:03 10.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция "Некрасовка" в Москве
Тепловая станция Некрасовка в Москве
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минэнерго РФ разработало механизм, определяющий условия проведения модернизации тепловых электростанций в так называемых неценовых зонах энергорынка, крупнейшая из которых - Дальневосточный федеральный округ (ДФО), следует из проекта постановления правительства на портале проектов нормативных актов.
В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. Для неценовых зон энергорынка (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовили особые параметры программы. В январе 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС на 200 миллиардов рублей.
Планируется, что проекты для этих регионов будут окупаться за счет надбавки к цене мощности и платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и той неценовой зоны оптового энергорынка, где расположена станция.
"Разделение оплаты мощности новых и модернизированных ТЭС, расположенных в неценовых зонах, будет происходить между потребителями ценовых и неценовых зон пропорционально долям в формировании пика потребления мощности... Потребители других неценовых зон не будут нести нагрузку, она будет распределена между той неценовой зоной, в которой реализуется проект, и ценовыми зонами", - пояснили РИА Новости в министерстве
Трансформаторы подстанции
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Для этих проектов также сохраняется условие, что используемое оборудование при модернизации должно быть локализованным в России, а норма доходности для них устанавливается в размере 12,5%, с привязкой к ставке по облигациям федерального займа (ОФЗ). В рамках общей программы для проектов в европейской части России, на Урале и в Сибири показатель составляет 14%.
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ТеплоснабжениеМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
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