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Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
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РИА Новости

Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

12:02 10.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Бокал с игристым вином. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Употреблять алкоголь во время простуды, гриппа или заболевания, вызванного коронавирусом, нельзя, так как существенно увеличивается нагрузка на сердце, заявил главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому: "Не идите в баню с простудой". И то же самое можно говорить: "Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса". Нельзя, нагрузка на сердце, сердце останавливается", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков".
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8 февраля, 14:35
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Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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Распространение нового коронавирусаРоссияОбщество
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