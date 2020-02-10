Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

"Это не просто ошибочно, это такой миф на грани преступной мысли. Потому что нагрузка на сердце от простуды и так достаточно высока, также врачи говорят поэтому: "Не идите в баню с простудой". И то же самое можно говорить: "Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса". Нельзя, нагрузка на сердце, сердце останавливается", - сказал Брюн в эфире программы "Поздняков".