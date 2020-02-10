В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев - РИА Новости. Временный транспортный коридор организуют на закрытом из-за Временный транспортный коридор организуют на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР) во вторник, сообщает правительство Амурской области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.

"Во вторник 11 февраля откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Транспортный коридор через международные пункты пропуска по согласованию с китайской стороной будет открыт также с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск)", - говорится в сообщении.

По данным правительства, вернуться из Хэйхэ планируют около 20 человек. Все россияне пройдут двойной тепловизионный контроль и двухнедельный домашний карантин - для этого работодатели должны им предоставить больничный.