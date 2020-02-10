Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T12:01+0300
https://ria.ru/20200210/1564483704.html
В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор
https://cdn25.img.ria.ru/images/154793/24/1547932437_0:200:2001:1325_1036x0_80_0_0_0cb3e9346a997b9671a1c99790fce8a0.jpg
РИА Новости

В Благовещенске на границе с Китаем организуют транспортный коридор

12:01 10.02.2020
243
© Depositphotos / irinabal18Благовещенск
Благовещенск
© Depositphotos / irinabal18
Благовещенск. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев - РИА Новости. Временный транспортный коридор организуют на закрытом из-за коронавируса пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ (КНР) во вторник, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Временные транспортные коридоры организуют на границе Благовещенск-Хэйхэ с 28 января, за это время автобусами в Россию вернулись более 550 человек.
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
25 января, 10:26
Китай ввел меры по выявлению коронавируса на транспорте
"Во вторник 11 февраля откроется очередной временный коридор через пункты пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Транспортный коридор через международные пункты пропуска по согласованию с китайской стороной будет открыт также с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск)", - говорится в сообщении.
По данным правительства, вернуться из Хэйхэ планируют около 20 человек. Все россияне пройдут двойной тепловизионный контроль и двухнедельный домашний карантин - для этого работодатели должны им предоставить больничный.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекции - среди прибывших граждан КНР. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Туристы на Красной площади в Москве
Вчера, 09:42
Появилось приложение для проверки контакта с зараженными коронавирусом
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДальний ВостокРоспотребнадзорХэйхэБлаговещенскВ мире
Рекомендуем
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
В посольстве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом украинца
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27
Отправка гуманитарной помощи в Китай
МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Гражданин КНР в автобусе
СМИ: инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней
Флаги на одной из улиц Женевы
Аэропорты Цюриха и Женевы отменят часть рейсов из-за урагана "Сиара"
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Китай следит за влиянием коронавируса на торговлю, заявили в Пекине
Бокал с игристым вином
Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Пассажиры карантинного судна в Японии пожаловались на плохие условия
Полиция Турции
В Турции задержали более 20 подозреваемых по делу о госперевороте
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Количество случаев заражения коронавирусом в Британии достигло восьми
Казем Джалали
Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО
Девушка в маске на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Посол рассказал о влиянии коронавируса на сферу общепита в КНР
Продажа медицинских масок в аптеке
Роспотребнадзор оценил ситуацию с защитными масками
Девушка в аэропорту
Япония может отправить пятый самолет для эвакуации граждан из Уханя
Пассажиры в масках и в полиэтиленовых пакетах на железнодорожном вокзале в Шанхае, Китай. 9 февраля 2020
Число излечившихся от коронавируса в Китае уже достигло 8,2%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
Лента новостейМолния