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В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

11:57 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 10 фев – РИА Новости. Маршрутный автобус столкнулся с автоцистерной в Тульской области, пострадали семь человек, сообщает в понедельник управление МВД по региону.
"Десятого февраля около 10.00 (мск) на 33-м километре автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки произошло попутное столкновение автобуса ЛиАЗ, двигавшегося по 114 маршруту, с автоцистерной ГАЗ", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в момент аварии в автобусе находились восемь человек.
"По предварительным данным, пострадали семь пассажиров ЛиАЗа. Все они доставлены в медицинское учреждение для принятия решения о необходимости госпитализации", - сообщает полиция.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Группа ГАЗВоронежТульская областьПроисшествия
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