В Тульской области семь человек пострадали в ДТП с автобусом

"Десятого февраля около 10.00 (мск) на 33-м километре автодороги Тула-Щекино вблизи деревни Кочаки произошло попутное столкновение автобуса ЛиАЗ, двигавшегося по 114 маршруту, с автоцистерной ГАЗ", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в момент аварии в автобусе находились восемь человек.

"По предварительным данным, пострадали семь пассажиров ЛиАЗа. Все они доставлены в медицинское учреждение для принятия решения о необходимости госпитализации", - сообщает полиция.