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2020-02-10T11:58+0300
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Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО
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РИА Новости

Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО

11:58 10.02.2020
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тегеран будет вынужден пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если западные страны продолжат разговор с Ираном с позиции силы, заявил посол ИРИ в России Казем Джалали.
"Вы видите, что в эти дни в парламенте Ирана обсуждают такие вопросы, как выход из ДНЯО. Это обсуждается. Поэтому естественно, что если народ Ирана, парламент Ирана, правительство Ирана увидит, что... высказываются мнения с позиции силы, они будут вынуждены принять другие решения", - сказал Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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