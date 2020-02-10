Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тегеран будет вынужден пересмотреть своё участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия, если западные страны продолжат разговор с Ираном с позиции силы, заявил посол ИРИ в России Казем Джалали.
"Вы видите, что в эти дни в парламенте Ирана обсуждают такие вопросы, как выход из ДНЯО. Это обсуждается. Поэтому естественно, что если народ Ирана, парламент Ирана, правительство Ирана увидит, что... высказываются мнения с позиции силы, они будут вынуждены принять другие решения", - сказал Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".