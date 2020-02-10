Первую дальневосточную ипотеку выдали на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 фев - РИА Новости. Первая дальневосточная ипотека, которая позволяет заемщикам оформить кредит по ставке 2% годовых на весь срок кредитования, выдана на Камчатке, всего кредитные организации получили около ста заявок, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Очевидно, что спрос на жилье растет, и необходимо активнее работать со строителями, чтобы насытить рынок удобным, комфортным и приемлемым по цене жильём. Вместе с руководителями строительных организаций мы уже определили несколько площадок в краевом центре и в Елизове, которые будут застроены в ближайшее время", - цитирует пресс-служба губернатора Камчатского края Владимира Илюхина

В программе "Дальневосточная ипотека" на Камчатке участвуют 11 кредитных организаций. В течение этой недели камчатские банки планируют выдать еще пять таких кредитов на приобретение жилья в Петропавловске и на вторичном рынке в сельских поселениях.