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Аэропорты Цюриха и Женевы отменят часть рейсов из-за урагана "Сиара"
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РИА Новости

Аэропорты Цюриха и Женевы отменят часть рейсов из-за урагана "Сиара"

11:55 10.02.2020 (обновлено: 12:09 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги на одной из улиц Женевы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Аэропорты Цюриха и Женевы в Швейцарии временно отменяют часть авиарейсов из-за урагана "Сиара".
Как сообщили РИА Новости в аэропорту Женевы, из-за плохой погоды воздушная гавань столкнулась с проблемой приема рейсов, часть из них задерживается, либо перенаправляется в близлежащие аэропорты. Пассажирам советуют уточнять расписание рейсов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Цюриха.
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В районе 9.00 местного времени (11.00 мск) большинство задержанных или отмененных рейсов в аэропорту Женевы и Цюриха должны были вылетать или прилетать из Мюнхена, Лондона, Амстердама, Дюссельдорфа, Франкфурта, Люксембурга.
По данным метеослужбы Швейцарии, ураган "Сиара" больше всего затронет западную и северную части страны. В немецкоязычных кантонах с понедельника по среду сила ветра на открытой местности, согласно прогнозам, будет достигать 140 километров в час. В горах на высоте 2 тысячи метров скорость ветра может достигнуть 200 километров в час.
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