Аэропорты Цюриха и Женевы отменят часть рейсов из-за урагана "Сиара"

Как сообщили РИА Новости в аэропорту Женевы, из-за плохой погоды воздушная гавань столкнулась с проблемой приема рейсов, часть из них задерживается, либо перенаправляется в близлежащие аэропорты. Пассажирам советуют уточнять расписание рейсов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Цюриха.
В районе 9.00 местного времени (11.00 мск) большинство задержанных или отмененных рейсов в аэропорту Женевы и Цюриха должны были вылетать или прилетать из Мюнхена, Лондона, Амстердама, Дюссельдорфа, Франкфурта, Люксембурга.
По данным метеослужбы Швейцарии, ураган "Сиара" больше всего затронет западную и северную части страны. В немецкоязычных кантонах с понедельника по среду сила ветра на открытой местности, согласно прогнозам, будет достигать 140 километров в час. В горах на высоте 2 тысячи метров скорость ветра может достигнуть 200 километров в час.