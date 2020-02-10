Аэропорты Цюриха и Женевы отменят часть рейсов из-за урагана "Сиара"

Флаги на одной из улиц Женевы. Архивное фото

Флаги на одной из улиц Женевы

ЖЕНЕВА, 10 фев - РИА Новости, Елизавета Исакова. Аэропорты Аэропорты Цюриха Женевы в Швейцарии временно отменяют часть авиарейсов из-за урагана "Сиара".

Как сообщили РИА Новости в аэропорту Женевы, из-за плохой погоды воздушная гавань столкнулась с проблемой приема рейсов, часть из них задерживается, либо перенаправляется в близлежащие аэропорты. Пассажирам советуют уточнять расписание рейсов. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Цюриха.

В районе 9.00 местного времени (11.00 мск) большинство задержанных или отмененных рейсов в аэропорту Женевы и Цюриха должны были вылетать или прилетать из Мюнхена, Лондона, Амстердама, Дюссельдорфа, Франкфурта, Люксембурга.