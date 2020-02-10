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Замглавы подмосковного Ступино обвинили во взяточничестве
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РИА Новости

Замглавы подмосковного Ступино обвинили во взяточничестве

11:54 10.02.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Заместителю главы города Ступино предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю главы городского округа Ступино и исполняющему обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении
Отмечается, что обвинения также предъявлены взяткодателям (ч.5 ст. 291 УК РФ) и посреднику (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Ранее сообщалось, что должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в размере 10 миллионов рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступино.
Как рассказывал РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержан замглавы Ступино Денис Фунтиков - он, как указано на сайте администрации города, курирует управление строительства, управление автодорог, транспорта и связи, управление градостроительной деятельности.
Следователями проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых, допрошено более 10 человек. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияПроисшествия
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