Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бюджет Бюджет США на очередной финансовый год нацелен на продолжение международных конфликтов и гибридных войн, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев

Администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) с увеличением оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов и и сохранением прежней помощи Украине , сообщило в воскресенье издание Wall Street Journal.

"Сегодня президент США Дональд Трамп обнародует проект федерального бюджета объемом 4,8 триллиона долларов. Предварительные данные в СМИ говорят о том, что это будет весьма агрессивный и, я бы сказал, антигуманный документ", - отметил Косачев.

По его словам, там, где речь идет о помощи и поддержке, будут сокращения – в социальной сфере на 2 триллиона долларов на обязательные программы, включая ценообразование на лекарства, медицинские программы Medicaid, продовольственные талоны, федеральные пособия для инвалидов и другие. "Под нож пойдут и траты на защиту окружающей среды, бюджет министерства жилищного и городского развития", - сказал сенатор.

"Но там, где речь о конфликтах, расходы только возрастут. На фоне планируемого сокращения помощи другим странам на 21%, поддержка воюющей со своим народом Украины (включая военную) останется неизменной, а некие траты "на противодействие экономикам России и Китая" также собираются наращивать. Военные расходы в целом вырастут на 0,3%, как и иные траты на нужды безопасности", - подчеркнул политик.

По мнению Косачева, пострадают простые люди во многих странах мира, включая саму Америку. "Как и в тех странах, к кому будут применяться меры экономического "сдерживания". Как и те, кому откажут в помощи развитию. Как и те, кому помогут в войнах, потому что это стимулирует на продолжение кровопролития, а не на поиск компромиссов", - сказал парламентарий.