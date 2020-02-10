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2020-02-10T11:51+0300
https://ria.ru/20200210/1564482894.html
Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев
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РИА Новости

Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев

11:51 10.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Бюджет США на очередной финансовый год нацелен на продолжение международных конфликтов и гибридных войн, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) с увеличением оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов и и сохранением прежней помощи Украине, сообщило в воскресенье издание Wall Street Journal.
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"Сегодня президент США Дональд Трамп обнародует проект федерального бюджета объемом 4,8 триллиона долларов. Предварительные данные в СМИ говорят о том, что это будет весьма агрессивный и, я бы сказал, антигуманный документ", - отметил Косачев.
По его словам, там, где речь идет о помощи и поддержке, будут сокращения – в социальной сфере на 2 триллиона долларов на обязательные программы, включая ценообразование на лекарства, медицинские программы Medicaid, продовольственные талоны, федеральные пособия для инвалидов и другие. "Под нож пойдут и траты на защиту окружающей среды, бюджет министерства жилищного и городского развития", - сказал сенатор.
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"Но там, где речь о конфликтах, расходы только возрастут. На фоне планируемого сокращения помощи другим странам на 21%, поддержка воюющей со своим народом Украины (включая военную) останется неизменной, а некие траты "на противодействие экономикам России и Китая" также собираются наращивать. Военные расходы в целом вырастут на 0,3%, как и иные траты на нужды безопасности", - подчеркнул политик.
По мнению Косачева, пострадают простые люди во многих странах мира, включая саму Америку. "Как и в тех странах, к кому будут применяться меры экономического "сдерживания". Как и те, кому откажут в помощи развитию. Как и те, кому помогут в войнах, потому что это стимулирует на продолжение кровопролития, а не на поиск компромиссов", - сказал парламентарий.
Законодатель отметил, что "бюджет как продолжение гибридных войн – это в принципе тенденция последних лет в США". "Увы, экономическое поведение, не достойное сверхдержавы – мелкое (и крупное) пакостничество вместо мирового лидерства в реализации тех целей, которые ставит перед собой человечество", - заключил парламентарий.
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Дональд ТрампКонстантин КосачевРоссияСШАУкраинаВ мире
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