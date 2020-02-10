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В посольстве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом украинца
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РИА Новости

В посольстве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом украинца

11:49 10.02.2020
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоЛайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
© РИА Новости / Иван Захарченко
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Украинец, который заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у причала в японском порту Йокогама, чувствует себя хорошо, сообщил в понедельник консул посольства Украины в Японии.
Ранее директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо, и видимых признаков симптома у него нет… Мы находимся в контакте со всеми нашими гражданами, которые находятся на лайнере", - цитирует консула агентство УНН.

По словам консула, мужчина еще 14 дней будет находиться в изоляторе под наблюдением.
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