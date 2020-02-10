В посольстве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом украинца

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Украинец, который Украинец, который заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся у причала в японском порту Йокогама, чувствует себя хорошо, сообщил в понедельник консул посольства Украины в Японии.

Ранее директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сообщил, что среди заразившихся новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, он госпитализирован.

"Состояние украинца нормальное, он чувствует себя хорошо, и видимых признаков симптома у него нет… Мы находимся в контакте со всеми нашими гражданами, которые находятся на лайнере", - цитирует консула агентство УНН.

По словам консула, мужчина еще 14 дней будет находиться в изоляторе под наблюдением.

Ранее в понедельник представители Минздрава Японии сообщили, что еще у 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек.