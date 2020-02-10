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https://ria.ru/20200210/1564481949.html
Праздник красоты: открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"
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РИА Новости

Праздник красоты: открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"

13:33 10.02.2020 (обновлено: 17:12 10.02.2020)
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В Москве состоялся открытый кастинг конкурса "Мисс Россия — 2020". Более чем из ста претенденток жюри выбрало дюжину самых ярких, они продолжат борьбу за корону. Очаровательные участницы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

"Мисс Россия" — крупнейший национальный конкурс красоты.

Обладательница титула Мисс Россия 2019 Алина Санько на кастинге Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
1 из 10

"Мисс Россия" — крупнейший национальный конкурс красоты.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участие в нем принимают самые яркие девушки со всей страны.

Участницы кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
2 из 10

Участие в нем принимают самые яркие девушки со всей страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Отборочные туры проходят более чем в 80 регионах.

Участницы кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
3 из 10

Отборочные туры проходят более чем в 80 регионах.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В кастингах участвуют десятки тысяч претенденток на корону.

Открытый кастинг конкурса Мисс Россия
4 из 10

В кастингах участвуют десятки тысяч претенденток на корону.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Московский отбор организовали в торговом центре "Метрополис" 8 февраля.

Участницы перед началом кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
5 из 10

Московский отбор организовали в торговом центре "Метрополис" 8 февраля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Нынешний кастинг стал юбилейным — он проводился в пятый раз.

Участницы кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
6 из 10

Нынешний кастинг стал юбилейным — он проводился в пятый раз.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Жюри планировало отобрать десять победительниц.

Участница кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
7 из 10

Жюри планировало отобрать десять победительниц.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Однако достойных претенденток оказалось так много, что число героинь праздника увеличилось до 12.

Участница заполняет документы перед началом кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
8 из 10

Однако достойных претенденток оказалось так много, что число героинь праздника увеличилось до 12.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Теперь их ждет финальный кастинг "Мисс Россия — 2020".

Участницы перед началом кастинга Мисс Россия 2020 в торговом центре Метрополис в Москве
9 из 10

Теперь их ждет финальный кастинг "Мисс Россия — 2020".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Сам конкурс красоты состоится в апреле.

Открытый кастинг конкурса Мисс Россия
10 из 10

Сам конкурс красоты состоится в апреле.

© РИА Новости / Максим Блинов
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981456561
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Мисс РоссияФото
Популярные комментарии
Оскомина от такой "красоты". Этих как будто наштамповали, их только родственники могут различить. Красивая женщина - это не ходячая вешалка.
10 февраля, 15:42
st.leutenant
810016
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