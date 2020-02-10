Праздник красоты: открытый кастинг конкурса "Мисс Россия"

"Мисс Россия" — крупнейший национальный конкурс красоты.
"Мисс Россия" — крупнейший национальный конкурс красоты.
Участие в нем принимают самые яркие девушки со всей страны.
Участие в нем принимают самые яркие девушки со всей страны.
Отборочные туры проходят более чем в 80 регионах.
В кастингах участвуют десятки тысяч претенденток на корону.
В кастингах участвуют десятки тысяч претенденток на корону.
Московский отбор организовали в торговом центре "Метрополис" 8 февраля.
Московский отбор организовали в торговом центре "Метрополис" 8 февраля.
Нынешний кастинг стал юбилейным — он проводился в пятый раз.
Нынешний кастинг стал юбилейным — он проводился в пятый раз.
Жюри планировало отобрать десять победительниц.
Однако достойных претенденток оказалось так много, что число героинь праздника увеличилось до 12.
Однако достойных претенденток оказалось так много, что число героинь праздника увеличилось до 12.
Теперь их ждет финальный кастинг "Мисс Россия — 2020".
Теперь их ждет финальный кастинг "Мисс Россия — 2020".
Сам конкурс красоты состоится в апреле.