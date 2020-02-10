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2020-02-10T18:31+0300
https://ria.ru/20200210/1564481914.html
Иран продолжит сотрудничество с Россией по космосу, заявил посол
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РИА Новости

Иран продолжит сотрудничество с Россией по космосу, заявил посол

11:46 10.02.2020 (обновлено: 18:31 10.02.2020)
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CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem JalaliКазем Джалали
Казем Джалали
CC BY 2.0 / Chambre des Députés / Dr Kazem Jalali
Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Иран намерен продолжать сотрудничество с Россией в космической сфере, сообщил РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Иран в запуске спутников сейчас прикладывает огромные усилия. Что касается вчерашнего запуска, по внешним признакам он был не очень успешен. Но я хотел бы сказать, что наша воля намного решительнее, и мы будем продолжать наши усилия в данном направлении. Я должен отметить, что мы сотрудничаем с Россией в таких направлениях, как в космических вопросах, по вопросу запусков спутника, и это сотрудничество у нас продолжается", - сказал посол.
Собеседник агентства добавил, что он оценивает это сотрудничество как "очень хорошее".
Ранее министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил, что Иран попробует вывести спутник "Зафар" на орбиту в мае-июне. Министр заявил об этом после того, как в воскресенье вечером осуществил пуск ракеты-носителя "Симорг" со спутником "Зафар", однако аппарат вывести на необходимую орбиту не удалось, поскольку ракета не набрала на последнем этапе необходимую скорость.
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Хочу стать космонавтомКазем ДжалалиРоссияИранВ мире
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