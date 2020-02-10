Иран продолжит сотрудничество с Россией по космосу, заявил посол

"Иран в запуске спутников сейчас прикладывает огромные усилия. Что касается вчерашнего запуска, по внешним признакам он был не очень успешен. Но я хотел бы сказать, что наша воля намного решительнее, и мы будем продолжать наши усилия в данном направлении. Я должен отметить, что мы сотрудничаем с Россией в таких направлениях, как в космических вопросах, по вопросу запусков спутника, и это сотрудничество у нас продолжается", - сказал посол.