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2020-02-10T11:44+0300
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Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"
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РИА Новости

Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"

11:44 10.02.2020
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© REUTERS / Eric GaillardРежиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Eric Gaillard
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия незаслуженно оставила без наград картину "Ирландец" Мартина Скорсезе, которая стала для режиссера делом всей жизни, но в целом неожиданных побед на церемонии "Оскар", помимо триумфа южнокорейского фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, не случилось, считает кинокритик Тимур Алиев.
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".
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"Один из лучших американских режиссеров в истории Мартин Скорсезе не получил награду за "Ирландца". Из десяти номинаций картина не выиграла ни в одной. Казалось бы, фильм, который был для Скорсезе делом буквально всей жизни, могли бы наградить, но чуда не случилось. Кажется, по-прежнему сильны негативные настроения в отношении фильмов для стриминг-сервиса Netflix: Голливуд до сих пор относится к лентам, произведенным для стриминга, как к творениям второго эшелона, несмотря на рекордное количество номинаций", — сказал Алиев в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что без главной награды осталась и военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, которая ранее удостоилась "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров и BAFTA.
"1917" виртуозен с технической точки зрения, но это скорее аттракцион, нежели фильм; форма у Мендеса практически полностью затмила содержание. К тому же пресловутое действие, снятое одним кадром, когда-нибудь должно было наскучить, и наконец это произошло. В конце концов, на том же приеме уже выезжал получивший награду в 2015 году "Бердмэн", а в одну воду не заходят дважды", — пояснил собеседник агентства.
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По его словам, победа "Паразитов" стала историческим моментом, поскольку впервые четыре главные награды получил фильм режиссера, который не вполне известен в Голливуде. Немаловажную роль сыграло то, что доля иностранцев среди членов киноакадемии превысила 20% в этом году, пояснил критик.
"Надеюсь, что внимание, которое в 2019-м было в отношении к азиатскому кино в целом и к корейскому кинематографу в частности, в следующем году принесет плоды", — подчеркнул Алиев.
По его мнению, иных неожиданностей среди побед не было. Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер" был назван лучшим актером, Брэд Питт получил статуэтку за лучшую роль второго плана в картине "Однажды... в Голливуде", Рене Зеллвегер стала лучшей актрисой за "Джуди", Лору Дерн наградили за лучшую роль второго плана в семейной драме "Брачная история". Критик уточнил, что награда Дерн выглядит собирательной, заслуженной многолетним сотрудничеством с Дэвидом Линчем.
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КультураПон Чжун ХоЦеремония вручения "Оскара" - 2020Хоакин ФениксОскар (премия)Мартин Скорсезе
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