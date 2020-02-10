Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская киноакадемия незаслуженно оставила без наград картину "Ирландец" Американская киноакадемия незаслуженно оставила без наград картину "Ирландец" Мартина Скорсезе , которая стала для режиссера делом всей жизни, но в целом неожиданных побед на церемонии "Оскар" , помимо триумфа южнокорейского фильма "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо , не случилось, считает кинокритик Тимур Алиев.

Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды — за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".

"Один из лучших американских режиссеров в истории Мартин Скорсезе не получил награду за "Ирландца". Из десяти номинаций картина не выиграла ни в одной. Казалось бы, фильм, который был для Скорсезе делом буквально всей жизни, могли бы наградить, но чуда не случилось. Кажется, по-прежнему сильны негативные настроения в отношении фильмов для стриминг-сервиса Netflix: Голливуд до сих пор относится к лентам, произведенным для стриминга, как к творениям второго эшелона, несмотря на рекордное количество номинаций", — сказал Алиев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что без главной награды осталась и военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса , которая ранее удостоилась "Золотого глобуса", премии Гильдии продюсеров и BAFTA.

"1917" виртуозен с технической точки зрения, но это скорее аттракцион, нежели фильм; форма у Мендеса практически полностью затмила содержание. К тому же пресловутое действие, снятое одним кадром, когда-нибудь должно было наскучить, и наконец это произошло. В конце концов, на том же приеме уже выезжал получивший награду в 2015 году "Бердмэн", а в одну воду не заходят дважды", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, победа "Паразитов" стала историческим моментом, поскольку впервые четыре главные награды получил фильм режиссера, который не вполне известен в Голливуде. Немаловажную роль сыграло то, что доля иностранцев среди членов киноакадемии превысила 20% в этом году, пояснил критик.

"Надеюсь, что внимание, которое в 2019-м было в отношении к азиатскому кино в целом и к корейскому кинематографу в частности, в следующем году принесет плоды", — подчеркнул Алиев.