На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Скорость движения транспорта по автодорожной части Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".

"С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором. В связи с понижением температуры воздуха действует рекомендация для водителей на скорость движения 60 км/час", - сообщили в инфоцентре, добавив, что движение выполняется в штатном режиме.

В связи с прохождением арктического антициклона в Крыму ночная температура воздуха понизилась до 15 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза. Потепление ожидается со вторника, сообщает региональный гидрометцентр.

Обычная разрешенная скорость движения автомобилей по мосту - до 90 км/ч.