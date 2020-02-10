На Крымском мосту ограничили скорость движения из-за морозов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости. Скорость движения транспорта по автодорожной части Крымского моста ограничена 60 километрами в час из-за морозов, сообщили РИА Новости в инфоцентре "Крымский мост".
"С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором. В связи с понижением температуры воздуха действует рекомендация для водителей на скорость движения 60 км/час", - сообщили в инфоцентре, добавив, что движение выполняется в штатном режиме.
20 января, 12:10По Крымскому мосту прошли первые сто пассажирских поездов
В связи с прохождением арктического антициклона в Крыму ночная температура воздуха понизилась до 15 градусов мороза, днем 6-8 градусов мороза. Потепление ожидается со вторника, сообщает региональный гидрометцентр.
Обычная разрешенная скорость движения автомобилей по мосту - до 90 км/ч.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года. Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года.