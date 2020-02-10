Китай выступил против новых санкций США по Венесуэле

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Китай выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и против применения односторонних санкций, заявил в понедельник в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

США 7 февраля внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa, которая является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы, кроме этого, под санкции попали 40 самолетов этой компании.

"Позиция Китая по венесуэльскому вопросу четкая и неизменная. Мы выступаем против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и против введения односторонних санкций", - заявил дипломат.

Он добавил, что с прошлого года некоторые страны постоянно наращивали санкции против Венесуэлы, что серьезно повлияло на экономику страны, жизнь венесуэльского народа и отношения с другими государствами, все это повышает риск того, что ситуация в Венесуэле выйдет из-под контроля.

"Мы призываем соответствующие страны правильно оценить гуманитарную ситуацию в Венесуэле, прекратить вводить односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции, и создать необходимые условия для устойчивого развития Венесуэлы", - указал дипломат.