Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-10T11:40+0300
https://ria.ru/20200210/1564481511.html
Китай выступил против новых санкций США по Венесуэле
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_72802d1206678443ba18f837bd79bdd8.jpg
РИА Новости

Китай выступил против новых санкций США по Венесуэле

11:40 10.02.2020
0
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай выступает против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и против применения односторонних санкций, заявил в понедельник в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
США 7 февраля внесли в список санкций венесуэльскую авиакомпанию Conviasa, которая является крупнейшей авиакомпанией Венесуэлы, кроме этого, под санкции попали 40 самолетов этой компании.
"Позиция Китая по венесуэльскому вопросу четкая и неизменная. Мы выступаем против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Венесуэлы и против введения односторонних санкций", - заявил дипломат.
Он добавил, что с прошлого года некоторые страны постоянно наращивали санкции против Венесуэлы, что серьезно повлияло на экономику страны, жизнь венесуэльского народа и отношения с другими государствами, все это повышает риск того, что ситуация в Венесуэле выйдет из-под контроля.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
21 января, 11:55Попытка госпереворота в Венесуэле
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
"Мы призываем соответствующие страны правильно оценить гуманитарную ситуацию в Венесуэле, прекратить вводить односторонние санкции и прибегать к экстерриториальной юрисдикции, и создать необходимые условия для устойчивого развития Венесуэлы", - указал дипломат.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Стенд компании Роснефть на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
5 февраля, 18:49
США пригрозили мерами против "Роснефти" из-за ситуации в Венесуэле
000000
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоГэн ШуанНиколас МадуроМИД КНРМоскваВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Ишингер раскритиковал стремление США остановить "Северный поток — 2"
Дмитрий Песков
Правительство Медведева проделало большую работу, заявил Песков
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Маас призвал правящую ХДС дистанцироваться от правых экстремистов
Константин Косачев
Бюджет США нацелен на продолжение гибридных войн, заявил Косачев
Машины Скорой помощи в Сирии
Источник сообщил о шести погибших при взрыве в сирийском Африне
Казем Джалали
Иран продолжит сотрудничество с Россией по космосу, заявил посол
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
В Эстонии планируют возвести памятник Беллинсгаузену в 2020 году
Отправка гуманитарной помощи в Китай
МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Казем Джалали
Иран, Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
В результате обстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военных
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Салливан: Белый дом изучает идею Путина о встрече глав пяти держав
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Лента новостейМолния